推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：散寒止血，温中益气

推荐理由：宫寒不调、宫冷不孕的妇女、脾胃虚寒的人群。

材料：新鲜艾叶100g、光鸡半只、枸杞5g、生姜适量（3-4人量）。

烹调方法：

先将鸡切块洗净焯水备用，艾叶清洗干净，锅中加入鸡、生姜及清水2L，大火煲开后改用文火煲继续煲45分钟，然后把洗净沥干水后的艾叶放入锅中再煮5分钟，最后根据个人口味加入食盐、白胡椒等即可食用。

汤品点评：

艾叶是一味中药，其性温味辛苦，具有温经止血、散寒止痛，外治皮肤瘙痒等功效，其能暖气血而温经脉，逐寒湿而止冷痛，临床可用于虚寒性出血及腹痛，对虚寒性月经不调、痛经、崩漏等均有作用；如果女孩子平常经常痛经，用热水袋热敷后可缓解，或者平时喜欢吃温性食物，如遇寒凉食物则容易腹痛腹泻者都可用这款汤水调理，但经期不宜服用此汤水，以免温经太过导致经量增加。