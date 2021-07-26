中国疫苗“入库”助力全球抗疫（专家解读）

据美国有线电视新闻网报道，全球疫苗免疫联盟（GAVI）近日宣布，已同中国国药集团和科兴公司分别签署了预购协议，这意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库，并可从7月开始向COVAX供应疫苗用于发展中国家的新冠肺炎疫情防控。根据协议，两家中国公司今年10月底前可向COVAX供货1.1亿剂新冠疫苗。今明两年，科兴将通过COVAX提供总量达3.8亿剂的新冠疫苗，国药将提供1.7亿剂疫苗。

美国彭博社报道称，在供应短缺导致可挽救生命的新冠疫苗供应出现明显缺口后，世界的目光转向中国。中国国药疫苗和科兴疫苗正式进入COVAX疫苗库，承诺将为该计划提供数亿剂疫苗，这将极大地推动世界急需的新冠疫苗分配工作。许多发展中国家接种疫苗的进度远远落后于富裕国家，而中国疫苗厂商能够立即帮助增加疫苗供应。

COVAX是一项旨在不分贫富向各国分发疫苗的全球计划，由全球疫苗免疫联盟、世界卫生组织和流行病预防创新联盟共同提出并牵头进行，拟于2021年底前向全球提供20亿剂新冠疫苗。2020年10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入COVAX。

该计划目前最大的困难是缺乏足够疫苗。首先，一些生产大国受到了新冠肺炎疫情的影响。例如，今年早些时候，由于国内疫情暴发，印度最大的疫苗生产商未能按时提供数百万剂疫苗，COVAX的推出落后于原定计划。其次，美国等发达国家生产的疫苗优先满足自身需要，提供给COVAX的疫苗数量相当有限。全球疫苗免疫联盟同中国公司的协议正是在全球特别是发展中国家急需扩大疫苗接种率、遏制新冠病毒传播之际达成的。

两款中国疫苗进入COVAX疫苗库，具有十分重要的意义。第一，这是来自发展中国家的疫苗首次进入COVAX疫苗库，有助于改善当前全球疫苗分配极度不平衡的困境，填补发达国家和发展中国家在免疫上的鸿沟。第二，这是中国为兑现疫苗“全球公共产品”承诺，促进疫苗公平分配，助力全球抗疫采取的又一实际行动，是中国为实现疫苗在发展中国家可及可负担作出的重大贡献。第三，中国疫苗“入库”说明世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟等国际组织对中国疫苗有信心，有力地驳斥了一些别有用心的国家对中国疫苗的污名化。

中国对全球抗疫贡献巨大。在提供疫苗以及制氧机、呼吸机等紧急抗疫物资等方面，中国已经成为全球抗疫的“兵工厂”。同时，中国本着人类命运共同体的理念，最早提出并积极践行疫苗作为“全球公共产品”的承诺。在德尔塔变异毒株蔓延全球之际，中国展现大国担当，向广大缺少疫苗的发展中国家“雪中送炭”。通过抗击疫情的国际合作，中国深化了与这些发展中国家和地区的关系，使它们看到了打赢抗疫攻坚战的希望。

广泛的疫苗接种是形成稳定免疫屏障的基础。身处“地球村”，任何一个国家的疫情都会影响整个世界。只有实现全球免疫才能真正实现全球开放，迎来全球经济的春天。因此，有能力的国家应当摒弃“疫苗民族主义”，以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗。在这个方面，中国已经作出了表率。

（蒋佳欣采访整理）