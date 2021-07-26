截至7月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例76例，其中境外输入病例36例（云南18例，广东8例，福建5例，内蒙古2例，河南2例，北京1例），本土病例40例（江苏39例，辽宁1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者688人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例592例（其中重症病例15例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7246例，累计治愈出院病例6654例，无死亡病例。

截至7月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例741例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例87228例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92605例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1075952人，尚在医学观察的密切接触者9990人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例，其中境外输入20例，本土4例（江苏1例，安徽1例，广东1例，四川1例）；当日转为确诊病例13例（境外输入3例）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者436例（境外输入411例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27608例。其中，香港特别行政区11978例（出院11698例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院53例），台湾地区15571例（出院12555例，死亡786例）。