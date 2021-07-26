南京就健康码转码等问题紧急出台操作办法

据新华社南京7月25日电 （记者郑生竹）针对不少群众反映健康码被错转为黄码的问题，南京市25日紧急出台操作办法。在25日召开的南京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，南京市卫健委相关负责人对此作出解读。

为尽快阻断疫情传播，南京市对进出过南京禄口机场的“苏康码”黄码人员进行严格管理，原则上一律实施14天集中隔离医学观察，条件不具备的，按规范严格实施居家健康监测。24日以来，不少南京居民向记者反映，自己和家人未去过禄口机场，“苏康码”一夜之间却转为黄码，对生活和工作带来不便。

针对转码问题，南京市紧急发布的操作办法指出，7月10日及以后，在禄口机场停留半小时以上并进入大厅，但未接触过机场内部公共设施的人员，一周内按规范做3次核酸检测，结果若均为阴性，“苏康码”可转为绿码。“不是连续做3次，而是每2次间隔应超过24小时。”南京市卫健委副主任杨大锁在发布会上说，只要时间间隔符合要求，不论是5混1采样还是10混1，检测结果都是有效的。

操作办法还规定，7月10日及以后，在禄口机场停留在半小时以内且未进入机场大厅的人员，做1次核酸检测后结果若为阴性可转为绿码。乘交通工具途经机场、未去过机场的，通过大数据筛查后可转为绿码。

7月10日及以后，有禄口机场进出港行程史并有购票记录的人员，须实施规范的居家隔离，不具备居家隔离条件的，应集中隔离。

什么是居家隔离，不少群众对此有疑问。杨大锁说，相关人员居家隔离时最好要单独居住。如果条件不允许，可选择通风较好的房间作为隔离室，保持相对独立，隔离房间最好不使用空调，尤其不能使用和其他房间共用的中央空调。条件允许的情况下，尽量使用单独的卫生间。有关南京地区健康码转码具体事宜，可以拨打“12345”政务热线咨询。