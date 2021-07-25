7月24日，据南京市卫健委通报，23日0至24时，南京新增本土确诊病例12例，无症状感染者4例。截至目前，南京共报告本土确诊病例35例，本土无症状感染者18例。北京青年报记者梳理发现，23日南京新增的16例感染者中，10人与此前病例有亲属关系。7月24日，南京市卫健委副主任杨大锁在新闻发布会上介绍，这16例感染者均为机场工作人员和他们的密切接触者。截至7月24日，南京疫情已关联5省5地。

16例感染者行程轨迹涉及多地

7月24日，据南京市卫健委通报，7月23日0时至24时，南京市新增新型冠状病毒感染肺炎本土确诊病例12例（其中3例为轻型，9例为普通型），新增无症状感染者4例。

24日上午，南京市卫健委副主任杨大锁在南京市举行的新闻发布会上介绍，这16例感染者中，江宁15例，溧水1例，均为机场工作人员和他们的密切接触者。

北青报记者梳理发现，此次确诊者的职业中，新增了禄口机场司机、出租车驾驶人员、航空物流公司工作者、泥瓦工、务农人员、销售人员、机场社区工作者、公司职员、无业者、待业者；无症状感染者中，一人在禄口机场从事公安辅警工作。此前，被感染者的职业多为禄口机场保洁人员及地服工作人员。

16例感染者中，10人与此前病例有亲属关系。在12例确诊病例中，有9例与此前确诊的病例有亲属关系；无症状感染者中有一人是此前一名无症状感染者的父亲。

据疫情通报显示，这16例感染者的行程轨迹涉及多地，包括超市、餐厅、银行、理发店、菜场、棋牌室等地。

经停禄口机场需做三次核酸

根据国家和省关于应对新冠肺炎疫情精准防控工作要求，从2021年7月24日起，南京市部分区域疫情风险等级又进行了调整，江宁区新增3处中风险地区，为禄口街道铜山社区铜陵新村和陆纲社区翠屏城小区，以及湖熟街道庄上自然村。

另据南京市委市政府24日消息，南京市发布关于配合疫情防控部门做好健康管理的提醒。该提醒称，根据江苏省、南京市疫情防控工作要求，7月10日以来有南京禄口国际机场经停史（含出发、返回、经停、进站接送等）的人员，应主动配合做好健康监测和管理。如有7月10日以来机场经停史者，要立即向居住地所在社区主动报告登记，并对自身风险程度作好自我评估，落实集中隔离、居家观察、三次核酸检测等相应管控措施。如24小时内尚未接受过核酸检测，要到所在区指定检测点进行核酸检测（需做三次核酸，第一次与第二次间隔24小时，第三次在第六天进行），前往时请不要乘坐公共交通工具、全程规范佩戴口罩、与他人保持一米安全距离。应重视加强自我健康观察，如果发现体温异常或其他症状应立即如实报告，并在社区医务人员陪同并做好防护的情况下就近就诊。

另外，为防止疫情扩散，南京市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作指挥部交通管控组决定在南京市域各离宁通道设立“离宁查验点”。自7月25日上午7时起，68处“离宁查验点”（根据疫情防控需要动态调整）对经公路驾乘车辆离宁人员进行核酸阴性证明及健康码查验。对经过查验点能够提供48小时核酸检测阴性证明和健康码绿码的，自由通行。不能提供48小时内核酸检测阴性证明或健康码为黄码的，实行劝返、居家隔离；健康码为红码的，就近引导至集中隔离点实施14天集中隔离医学观察。

绵阳万余核酸检测结果为阴性

7月22日至23日，广东中山、辽宁沈阳、安徽和县、江苏宿迁各报道一例与南京相关的无症状感染者。其中，广东中山一例无症状感染者曾抵达禄口机场，并在南京活动，后回到中山；沈阳一例无症状感染者是南京某化工企业业务主管，与同事7人抵达沈阳后被诊断为无症状感染者；安徽新增一例无症状感染者系南京一确诊的禄口机场清洁工的丈夫；江苏宿迁一例无症状感染者曾从南京禄口机场返宿。

7月24日，据四川省绵阳市人民政府通报，7月23日下午，在对南京市中高风险地区来（返）绵人员排查核酸检测中，发现一例新冠肺炎核酸初筛阳性人员，经绵阳市疾控中心复核为阳性，临床诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。绵阳市委市政府立即启动应急预案，落实各项防控处置措施，组织快速流调、快速管控、快速检测。截至7月24日6时30分，患者病情稳定，已排查出确诊病例密切接触者191人，次密切接触者194人，已按程序和相关防控要求落实管控措施，开展核酸检测采样12345人，已出检测结果12345人，除确诊病例杨某外均为阴性。

据绵阳市公开的该病例行程轨迹显示，该确诊病例7月17日从南京禄口国际机场乘飞机抵达绵阳，7月21日身体不适，7月23日确诊。曾去往自助餐厅、诊所。