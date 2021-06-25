直播预告：得了结直肠癌怎么办？专家科普结直肠癌的内科治疗和长期管理

大肠癌，又称为"结直肠癌"，是指大肠上皮来源的癌症，包括结肠癌与直肠癌，病理类型以腺癌最为常见，极少数为鳞癌。

大肠癌的发病与年龄、性别等因素有关，例如主要易发生在40岁以上中老年人身上，我国大肠癌以直肠癌为主且男性多见，结肠癌男女发病率比较接近等。

6月26日10：00至11：00，“人民好医生”客户端将邀请南京大学医学院附属鼓楼医院肿瘤中心副主任钱晓萍进行视频直播，为您科普结直肠癌的内科治疗和长期管理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

钱晓萍，南京大学医学院附属鼓楼医院肿瘤中心副主任，医学博士，主任医师。南京市中青年行业技术学科带头人。担任中国生物医学工程学会肿瘤靶向技术分会副主任委员、中国医师协会中西医结合医师分会常委，中国临床肿瘤协会免疫治疗专家委员会委员，中国临床肿瘤协会结直肠癌专家委员会委员，中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会并发症管理委员会副主任委员，中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会MDT委员会委员。发表含SCI论文100余篇，以第一作者或通讯作者发表SCI文章30余篇。获中华医学二等奖1项、中国医师协会科技成果二等奖1项、江苏省医学二等奖1项、江苏省科技进步一等奖1项、二等奖1项、江苏省科技进步三等奖1项，国家发明专利三项。主编《临床肿瘤学—基本理论与诊疗路径》、《恶性肿瘤精确诊断与治疗新技术》等临床肿瘤专业著作。

擅长：擅长各种实体肿瘤的诊断、化疗、免疫治疗热疗等内科综合治疗。尤其对难治性恶性肿瘤的抗血管生成治疗、个体化药物治疗、难治性肠癌、肺癌、乳腺癌、难治性肝胆胰系肿瘤等难治性耐药性肿瘤的化疗、靶向治疗、免疫治疗有深厚的造诣。

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