中科集团145名志愿者助力南京核酸检测

近日，由于禄口国际机场出现疫情，南京市对全市常住人口、来宁人员开展全员核酸检测。南京市文明办及志愿者联合会发布《致全市广大志愿者的倡议书》，号召全市广大志愿者积极支援，协助疫情防控。为积极响应政府号召、缓解核酸检测点的压力，中科健康产业集团立即动员全体员工踊跃报名参与核酸检测志愿行动，组建了由145名员工组成的中科抗疫志愿者服务队，第一时间吹响志愿集结号。

中科志愿者在江宁开发区管委会岗前培训。受访者供图

7月25日，在明确具体任务后，中科志愿者迅速集结奔赴全市14个核酸检测点，通宵达旦与医务人员、社区工作者并肩作战。深入疫情防控最前沿，政企携手，共同筑牢群防群治严密防线。

据介绍，30名中科志愿者深入到江北新区9个核酸取样点，共协助社区完成26331人次核酸检测。这其中15名有着专业医学背景、由中科研发中心科研人员组成的志愿者，在核酸取样工作中发挥了巨大作用，上岗为市民进行口咽拭子取样。在江宁开发区4个核酸检测点，19名中科志愿者协助园区完成了3198人次取样，同时这支志愿者队伍携带AED、急救包及防护物资助力防疫一线。在新庄国展中心检测点，96名中科志愿者分为三队，24小时不间断轮替上岗，配合相关部门及医护人员开展核酸检测、排查登记、体温监测、秩序维护、防疫知识宣传等疫情防控志愿服务。中科志愿者们不畏高温，逆行出征，用自己辛勤的汗水保障检测工作高效有序进行。

中科志愿者正在协助市民扫码检测。受访者供图

玄武区志愿者协会会长、中科集团总裁冯鹏介绍，本次组织145位员工志愿者参与疫情防控，员工的积极性非常高，不少员工的家属也主动请缨，加入了志愿者队伍。这个人数还在不断增加中。“哪里有需要，我们的志愿者就支援到哪里。而且我们参与本次防疫的志愿者前期也经过专业CPR+AED救护员培训。我们将与政府防疫工作人员、医务人员一起投入到疫情防控的最前沿，共同凝聚起疫情防控志愿服务强大正能量。”他还表示，中科将主动践行社会责任，为南京疫情防控贡献力量。