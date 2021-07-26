加大对儿童化妆品的监管力度（百姓关注）

四川成都市读者杨女士近日来信反映，年仅5岁的女儿受到电视剧、动画片等影响，要求购买一套儿童化妆品。但是，她对市面上销售的儿童化妆品质量和安全性存疑，不知该如何处理女儿的这一要求。

浙江台州市读者常先生也来信表示，孩子在使用从电商平台购买的儿童化妆品后，出现了皮肤过敏、瘙痒等不良反应，医生表示这可能与化妆品中的致敏物和激素类成分有关。

当前，化妆品销售呈现低龄化趋势，儿童化妆品市场日益火热。据一家电商平台公布的数据显示，儿童化妆品销售量同比增长达300%，“85后”妈妈是购买主力军。

然而，儿童化妆品市场繁荣的背后，存在安全隐患和较大的监管盲区。

“儿童皮肤结构、生理特征与成年人有很大差异，主要表现在皮肤较薄、毛发较少、汗腺分泌较少、皮下血管丰富、抵御外界刺激的能力较弱等。”暨南大学生命科学技术学院教授刘忠指出，儿童化妆品对于质量要求更高，需要更严格的监管，如果儿童化妆品出现微生物超标、非法添加易过敏成分等问题，将导致儿童皮肤感染、过敏、损伤，骨骼和器官发育受损，激素依赖性皮炎甚至早熟等诸多危害。

刘忠认为，目前儿童化妆品行业存在监管漏洞：一是儿童化妆品的配方缺乏足够科学的原料安全性数据；二是儿童化妆品在产品说明用语上夸大或虚假宣传，以及将儿童化妆品“伪装”成玩具等。记者在一些儿童化妆品线上店铺发现，有些儿童化妆品不具备资质，部分店铺展示的检测报告暗藏猫腻，以“玩具”的名目送检和备案，试图模糊装扮类玩具与化妆品的界限。

为规范儿童化妆品行业，监管部门纷纷采取有关措施——

今年3月以来，山西省药品监督管理局开展儿童和婴幼儿化妆品集中整治工作，严厉打击非法添加、假冒伪劣等违法违规行为。福建省厦门市市场监管局开展儿童化妆品专项检查，共对1225种产品开展化妆品备案后监督检查，重点核实儿童化妆品产品配方、检验报告等是否符合安全性要求、产品信息与备案资料是否一致合法……

今年6月，国家药品监督管理局就儿童化妆品监督管理规定公开征求意见，具体内容包括规定了不允许使用的原料分类、要求必须通过安全评估和毒理学试验、明确了需对产品质量安全和功效宣称负责的责任主体、引入儿童化妆品专属标志等。

对此，刘忠表示：“儿童化妆品专项监管法规的出台将对违规添加、夸大或虚假宣传、变换产品形态和形式销售等行为形成有效震慑，对规范儿童化妆品市场具有重要的引导作用。建议制定更精细的标准，比如包含安全用量范围的儿童化妆品原料目录以及禁限用物质目录等。”

同时，家长提高安全和健康意识也是保障儿童用妆安全的关键一环。

“应该引导家长正确认识儿童化妆品以及正确选购、使用儿童化妆品。”刘忠说，建议家长不要在线上玩具店等非正规渠道购买儿童化妆品，严格选用“妆”字号产品，并在国家药监局官网查询产品的备案信息。对于部分过敏体质的孩童，家长应更为谨慎地选用儿童化妆品，用前先在手臂等部位做皮试，避免过敏引发的健康风险。

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 12 版）