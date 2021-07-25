国家卫健委：24日新增新冠肺炎确诊病例32例 其中本土病例5例

国家卫生健康委员会25日通报，7月24日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例32例，其中境外输入病例27例（云南6例，广东5例，上海4例，福建4例，内蒙古2例，湖南2例，天津1例，河南1例，四川1例，甘肃1例），本土病例5例（江苏2例，辽宁1例，广东1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者619人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例578例（其中重症病例16例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7210例，累计治愈出院病例6632例，无死亡病例。

截至7月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例692例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例87201例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92529例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1074783人，尚在医学观察的密切接触者9509人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例，其中境外输入13例，本土4例（辽宁2例，江苏2例）；当日转为确诊病例7例（境外输入6例）；当日解除医学观察17例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者437例（境外输入406例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27591例。其中，香港特别行政区11975例（出院11696例，死亡212例），澳门特别行政区58例（出院53例），台湾地区15558例（出院12543例，死亡786例）。