访谈预告：杜新平谈“提高综合救治能力 推进区域医疗中心建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

2021年7月21日 10:00，天津市第五中心医院党委书记杜新平做客演播室，以“提高综合救治能力 推进区域医疗中心建设”为主题进行访谈。

嘉宾简介

杜新平，主任医师，博士，研究生导师。天津市第五中心医院党委书记兼执行院长。

中国医师协会高血压专业委员会委员，中国老年医学学会心血管病精准医疗专委会副主委，中华医院管理协会常务理事，中国研究型医院协会理事、医院质量与评价专委会常委，天津市医院管理质控组成员。天津市医学会心血管病学分会副主委，天津心脏学会高血压和心衰专委会主任委员，天津市医师协会高血压分会副主委, 天津市医师协会心律学专委会副主委。

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