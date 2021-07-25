夏天喝“凉白开”最有营养

读了7月23日贵报评论《不再提供瓶装水是“光瓶行动”的刚性约束》，很赞同作者观点。由此笔者也想提供一条经验：开会和参加活动时，喝自带的“凉白开”，如果不够再在主办方提供的饮水处续水。

多年来，笔者看见不但许多上班族这么做，一些去上学的学生也这么做。学生的书包插袋内总是装着灌满水的水杯，这已经成为上班族与上学孩子的标配了，那么，会议族也可以这么做。

一位在读中医学的博士朋友说，夏天对人体最好的解渴饮品就是“凉白开”，“凉白开”的饮用质量远远优于瓶装水。瓶装水具有较强的溶解矿物质、微量元素的能力，人们饮用瓶装水后体内原有微量元素就会迅速溶解于纯净水中，然后排出体外，反倒不利于身体健康。

实践已经证实“凉白开”中有近十种微量元素是身体所必需的，水中钙的吸收率可达90%以上，而食物中钙的吸收率只有30%。由此可见，少喝或者不喝瓶装水不仅节水，也是对自己的身体健康负责。