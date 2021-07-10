“强县域 千县行”全国片区交流会·江西站在南昌召开

“强县域 千县行”全国片区交流会·江西站启动现场

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·江西站于7月8日在南昌举行。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处张牧嘉出席会议。

江西省卫生健康委医政医管处副处长陈禹

江西省卫生健康委医政医管处副处长陈禹表示，县域属于承上启下的关键一环，县医院建设和发展关系到我国医疗卫生服务体系整体能效发挥，与广大群众健康福祉息息相关。他希望省内各县医院，对标先进，持续提升综合服务能力，有效发挥县域龙头和医疗服务体系枢纽作用，不断提升县域内群众就医获得感。

中国医院协会县（市）医院分会会长马伟杭

中国医院协会县（市）医院分会会长马伟杭在进行《建设紧密型县域医共体》主题演进时提出，公共卫生理念正在从以医疗为中心向以健康为中心转移，所以更需要建立优质高效的医疗卫生服务体系，为人民群众提供全方位全周期的健康服务。医共体建设是一个系统的工程，需要通过医院间的紧密协作，为病人在基层织密一张为健康兜底的服务网。“医共体是服务共同体、利益共同体、责任共同体、发展共同体、信息共同体、文化共同体，所以要从医联体‘联疾病’到医共体‘共健康’做到融合，才能真正做到县强、乡活、村稳，信息通、上下联、模式新。”马伟杭说。

南昌大学第一附属医院信息处处长曹磊

“医院信息化建设过程中切忌眉毛胡子一把抓。”南昌大学第一附属医院信息处处长曹磊在《智慧医院建设思路分享》主题发言中建议，对部分信息化水平相对较欠缺的县级医院而言，信息化建设应注意循序渐进，可先以国家制定的电子病历四级为标准，在基础设施完善的情况下再向智慧医院转型。他还谈到，面对医共体建设的新形势，成员单位的信息化也应该统一规划，为机制改革做好人财物各方面统一管理的铺垫。在智慧医院基础建设完整的基础上，未来医院还有可能引入人工智能、物联网等新工具，扩展医院乃至医共体的服务能力，助力向“以人民健康为中心”转型。

浙江大学海宁院区党委书记范剑

“县级医院更多处理的是县域内常见病、多发病，以及一些时间效率要求比较高的极危重症，所以要了解县域内的常见病、多发病是什么。”在《县域公立医院管理提升实践》主题分享中，浙江大学海宁院区党委书记范剑提出，管理机制落后、优秀医技人才不足、信息化建设薄弱是县域医院常见的难题。针对以上问题，县域医院更应该健全制度建设，落实医疗安全；夯实人才基础，促进学科发展；推进精细管理，提升管理水平。同时也要坚持党建引领，打造清廉文化；强化公益属性，履行社会责任。

“大数据时代背景下数据驱动智慧医院建设已经进入了一个新阶段”。武汉市中心医院信息科科长左秀然以《推进平疫结合医院信息化建设》为题，分享了相关经验和建议。她表示，在互联网时代医疗健康面临新需求，居民的需求逐渐个性化。在管理需求方面，数据决策支撑信息化管理，互联网医疗重构沟通方式、就医方式、就医体验，传统医疗服务模式无法满足，也无法适应新的需要。左秀然强调，“平疫结合”的医院信息化建设，应考虑不同角色的相关要求，从用户角度打造全方位、全周期的健康服务体验，借助智慧医院为工作人员提供更加安全、高效的临床服务支撑，并提供精细化的先进医院管理应用。

在圆桌讨论环节，昌市人民医院院长卢岳华、宜丰县人民医院院长钟晓明、南丰县人民医院院长王小平、吉水县人民医院院长刘小波、都昌县人民医院副院长杨贤忠，就学科能力提升、精细化管理、信息化建设、医共体建设等问题进行了深入探讨。

与会的江西省各县域医院代表们认为，此次片区交流会针对县域医疗服务能力提升提出了很多优秀的经验建议，也为未来县级医院发展方向提供了科学指导，希望在“强县域 千县行”的推动下，共同为我国县域医疗建设工作贡献力量。

据了解，“强县域、千县行”专项活动自2019年8月启动以来，已在浙江、四川、广东、贵州、安徽、陕西、河北等多地开展了省级片区交流会，并充分挖掘推广了一批先进经验，持续助力提升县级医院综合服务能力，推进构建分级诊疗制度。