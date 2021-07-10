加快推进公立医院高质量发展

相关链接：

专家系列解读之一：进一步推广“三明经验” 探索福建深化改革有效路径

国办印发深化医改2021年重点工作任务：加快推进“三医联动”联动改革

2021年医改工作涉及哪些内容？国家卫健委划了这些重点

编者按：6月17日，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，明确要进一步推广三明市医改经验，推进国家医保谈判药品落地使用和药品耗材集中采购，深化医务人员人事薪酬制度改革，推进医保支付方式改革，完善分级诊疗体系，加强公共卫生体系建设等多项关系人民群众健康福祉的政策措施。即日起，人民网联合国家卫生健康委，邀请业内专家对工作任务进行解读，让社会各界对医改工作各项内容有更加深入的了解。

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，将推动公立医院高质量发展作为今年重点工作之一。文件明确了坚持和加强党对公立医院的全面领导、深入实施公立医院绩效考核、推进建立健全现代医院管理制度3项具体任务。这正是驱动公立医院高质量发展的“三驾马车”，为公立医院高质量发展指明了具体路径。

首先，坚持和加强党对公立医院的全面领导，是中国特色基本医疗卫生制度的基本底色。只有发挥好党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，才能确保公立医院的公益属性，无论在平时服务还是危时救援都彰显出我国显著的政治优势。

其次，公立医院自身需要在党的领导下，深刻理解高质量发展的内涵，即要努力实现“三个转变、三个提高”：发展方式从规模扩张转向提质增效，提高医疗质量；运行模式从粗放管理转向精细化管理，提高服务效率；资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，提高医务人员待遇。

结合华西医院的运行管理和发展改革经验，要抓住以下四个关键：

一是建立现代医院运行体系，提高治理能力。通过持续健全现代医院管理制度，以制度为抓手构建“标准化”管理体系，定期修订重点管理制度和标准规范化流程等医院管理制度，引导和控制医院管理目标、行为导向、诊疗规范、质量安全、服务保障等遵循规范的准则，实现综合管理水平的提升和持续改进。通过全面落实党委领导下的院长负责制，完善、坚持医院议事决策规则及会议制度，充分发挥民主办院与专家治院作用，在医疗质量安全、药事、护理、装备、评优等专业领域设置专家委员会，保障医院在存在重大风险点的内部治理上科学合理、行稳致远。

二是建立新型人事薪酬体系，激发个人活力。通过改革公立医院人员编制标准及动态核增机制，建立分系列、分层次、分级别的新型人事管理体系，构建主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实现以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现，激发个人干事创业的活力。通过健全医务人员培养评价制度，突出实践能力业绩导向，导向医务人员破“五唯”变“五重”——重医德、重贡献、重水平、重效果、重创新。通过大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，激发医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的不竭动力。通过提升医务人员福利待遇，为年轻医务人员拓宽成长平台，维护医务人员合法权益，完善医务人员安全保障机制，解决医务人员职业生涯发展的后顾之忧。

三是建立创新发展体系，提升医疗效果。通过争创国家医学中心和区域医疗中心，助力医学技术进步，带动医疗水平整体提升。通过围绕危害人民健康的重大疾病、疑难复杂疾病并结合本院特色，打造高水平学科集群，支持培育优势三级学科、亚专业、特色专病及专项技术，制定中长期发展规划，集中优势资源集中攻关。通过建立两支队伍，即内培外引建立一支能支撑医院未来数十年事业发展的高层次领军人才及高素质后备人才队伍，建立一支能支撑区域、基层医疗卫生振兴的临床胜任力队伍，支撑学科高质量发展。通过重症、肿瘤、心脑血管、呼吸等临床重点专科的建设，推动重大疾病临床诊治能力提升。通过推广多学科诊疗、日间手术、责任制整体护理等创新服务模式，推动医疗服务效果整体提升。通过建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系，健全公共卫生应急处置和物资保障体系，推动重大公共卫生应急处置和防控能力提升。通过面向生命科学、生物医药科技前沿，加强基础、临床与转化研究，以“揭榜挂帅”的模式推动“卡脖子”“临门一脚”问题及关键核心技术攻关，实现原创性疾病预防诊断治疗新技术、新产品、新方案和新策略等的产出。

四是建立精细化管理体系，实现提质增效。通过健全科学化、规范化、精细化运营管理体系，以及体现疾病严重程度与资源消耗在每个病组的量化治疗标准、药品标准和耗材标准等的监测评价体系，引导医院回归公益性定位，提高效率，节约费用。通过医院单病种精细化运营管理，以临床路径为抓手，合理使用药品、高值耗材，加强再入院率、平均住院日等精细化管理，提高医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，有效应对药品零加成、耗材零加成及DRG付费、DIP付费等对医院运营带来的挑战。通过加强全面预算管理，完善内部控制制度，提高资源配置和使用效率。通过推动新一代信息技术与医疗服务深度融合，实现健康信息互联互通，深入推进“互联网+医疗健康”，加强智慧医院建设。通过健全绩效评价机制，不断提高医疗质量、运行效率、可持续发展能力和医患满意度。

此外，政府宏观治理的导向作用对公立医院实现高质量发展必不可少，需要有效发挥绩效考核“指挥棒”的作用。要进一步引导三级公立医院关注九大导向、制定九大方略、实现九大目标：

一是导向疑难危急重症功能定位，制定以CMI为导向的绩效管理方略，实现提升疑难危重症诊疗能力的目标。

二是导向控制医疗费用不合理增长，制定加强医疗行业行风建设方略，实现以病人为中心的目标。

三是导向践行分级诊疗，制定医联体建设方略，实现优质医疗资源均衡布局的目标。

四是导向医学人才培养，制定育人方略，实现为国家培养新时代高层次医学人才的目标。

五是导向科学研究，制定科技创新方略，实现关键技术突破的目标。

六是导向优化服务流程，制定患者全程管理方略，实现改善就医服务体验目标。

七是导向提高医疗质量与安全，制定标准化病种管理方略，实现提升诊疗效果和患者安全目标。

八是导向提升医疗服务效率，制定精细化病种运营管理方略，实现提升资源利用效率的目标。

九是导向可持续发展，制定激发个人活力方略，实现提升员工职业荣耀感和精气神的目标。