李凤垒：提升县级医院管理能力 当好县域健康“守门人”

6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“‘强县域千县行’全国片区交流会——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动河南站交流会”在郑州举行。活动现场，河南省滑县人民医院院长李凤垒就“河南县级医院管理能力再提升——滑县经验”话题进行了交流分享。

近年来，滑县人民医院积极提升医疗服务能力，勇于改革，善于创新，致力于破解“大病不出县”的问题，打造出了具有一定影响力的县域医疗中心。

李凤垒表示，河南省是一个农业兼人口大省，有将近70%的居民生活在县域内，因此，要解决县域内人民群众看病就医难题，就要科学合理地完善县域医疗服务建设。近年来，滑县人民医院根据“强化运用，对标找差”的方式，制定综合目标管理方案，夯实基础管理，提升医院精细化管理水平，推动“三个转变”、努力实现“三个提高”，并以落实河南省提升医疗服务十大举措为契机，推动各项便民、惠民医疗服务措施落地见效。在日常迎检工作中，通过借力评审标准，落实医改任务，推进现代医院管理制度、医共体建设、三级公立医院绩效考核等工作。

落实各项医改政策，强力推进紧密型医共体建设。李凤垒说：“县里面一共成立了三个医疗集团，我院作为第一医疗集团，前期的工作架构都铺垫好了，‘十四五’时期我院将在紧密型医共体方面重点发力。”

县级医院的高质量发展，学科建设是关键。滑县人民医院一方面以大数据为依托，精准确定当前居民的主要疾病种类；另一方面瞄准学科发展前沿导向，以此作为学科发展依据，提供政策和资金倾斜。李凤垒表示：“我院通过精益管理模式来提高医院的医疗质量与运行效率，以整合资源、协同作战为原则，提升学科建设的质量与层次。在加强重点专科建设、推动优势学科不断强化的同时，补齐医院学科建设的短板，注重医教研协同发展，从而持续推动医院高质量发展。”

“县级医院要想长远发展、持续推进高质量发展，就要教学、科研一起抓。科研方面，我院计划每年引进一名博士、每年投入科研经费三百万；教学方面，我院积极与高校开展合作，推举临床医生进行教学，理论与临床实践相结合，成效显著。”李凤垒强调，人才是强院之基、竞争之本、发展之要。滑县人民医院围绕大力培养、积极引进、合理使用、全面考核的“四位一体”人才发展战略，实施学科带头人、中青年人才、名医和创新团队，精心打造“学习型、创新型”医院。