黄二丹：县级医院就必须强专科、做体系、转管理 实现高质量发展

6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“‘强县域千县行’全国片区交流会——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动河南站交流会”在郑州举行。国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员黄二丹就“新时代县级医院高质量发展的思考”话题进行了交流分享。

日前，为加快提高我国卫生健康供给质量和服务水平，相关部门出台《关于推动公立医院高质量发展的意见》，明确了公立医院高质量发展的目标、方向、举措。对此，黄二丹表示：“从公立医院现代管理制度到公立医院高质量发展政策的出台便可看出，‘十四五’时期，国家相关部门会顺应公众的医疗需求和医保管理模式转变，从体系视角提升对医疗机构的管理理念。到2025年底，全国基本可以实现医保省级统筹，这意味着绝大部分医院都会有面对一个医保统筹基金，必须优化结构才能有发展空间。”

在新时代发展背景下，县级医院该如何高质量发展？黄二丹认为，现阶段，大多数县级医院在发展过程中，普遍面临一系列挑战，例如，医院“大”而不“强”，没有发挥区域牵头医院的作用，内部管理精细化程度不够等问题。在“十四五”期间要破解上述问题，县医院就必须强专科、做体系、转管理，通过吸引患者回流，实现高质量发展。具体路径为：第一，医院要在控制规模的基础上提升专科能力。即聚焦专业学科、细分层级，将各专科现状、成绩、问题和目标进行细化后，与政府投入项目进行有效整合，形成医院发展的整体建设方案；第二，注重内外部资源整合。对内通过打造一系列的“中心”，实现专科融合发展；对外依托紧密型医共体，整合县域医疗资源，通过转变基层医疗机构服务模式，增加对居民的信任感；第三，在资源压缩情况下发挥医院管理效能，通过信息化，提升医院管理的精细化水平；第四，落实党委领导下的院长负责制，完善医院内部治理体系，创新决策机制，通过医院文化建设和提升职工福利待遇，增加医务人员凝聚力。

“章程、规划和绩效管理是实现县医院高质量发展的具体抓手。为落实县级医院卫生事业发展规划，我们现在跟很多县卫健委、县医院开展合作，要求其以需求为导向来分析发展空间，明确阶段性的政策重点，从体系的角度考虑专科发展，以项目为抓手完善配套政策，通过预算和信息来保证规划的落地。”黄二丹说。

最后，黄二丹强调，“十四五”时期，我国县级医院发展模式会面临重大变化，“面向未来，我们愿一起拥抱变化，聚焦居民健康需求，创新理念，实现县级医院高质量发展。”他说。