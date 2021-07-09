儿童安全座椅应成标配

随着小汽车快速进入千家万户，儿童乘车出行频率日益增加，是否为车辆配备儿童安全座椅等逐渐引起社会关注。

安全座椅对于儿童乘车出行安全，有重要防护作用。不过，儿童安全座椅在我国普及率还不高。从家长角度看，有人存在侥幸心理，总觉得交通事故不会发生在自己身上。从法律约束来说，目前在很多城市，即便没有给孩子使用安全座椅也不会被处罚。从产品设计上来看，市面上的儿童安全座椅大多较笨重，安装之后太占后排空间，有些孩子不愿意坐，致使有些家庭要么不购置儿童安全座椅，要么就是购置了闲置不用。

让儿童安全座椅成为一种标配，需有的放矢、多管齐下。首先，进一步落实好法律要求。新修订实施的《中华人民共和国未成年人保护法》中明确规定，“未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供安全的家庭生活环境，采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害”。与之相适应，有关方面应将儿童安全座椅纳入重点检查事项。其次，加强宣传教育，通过宣传相关法律法规，讲解安全座椅的使用对于儿童乘车安全的重要性等，促使家长切实增强交通安全意识，自觉让儿童使用安全座椅。最后，儿童安全座椅生产厂商应加大产品创新力度，多研发、推出一些性价比高、轻便易拆卸、安全防护可靠、契合孩子天性的产品。（周慧虹）