周生来：开展个性化定制的临床手段 做精做强县域医院

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员周生来表示，县域医院的发展要强调做精做强，开展个性化定制的临床手段，处理好标准规模化和个性定制化之间的矛盾。

“县域医院到了改革发展关键期，县域医院不能简单复制三甲医院的模式。”周生来提出，县域医院的定位和三甲医院不同，三甲医院主要抓学科建设和人才队伍，不符合县域医院的发展模式，县域医院可以从管理服务上突破，弥补三甲医院在服务方面的不足。一直以来，中国县域医院院长联盟聚焦县域医院，对县医院进行重新定位，开展人员能力提升，进行服务模式的转变，从管理体制、服务模式、运行三方面开展创新服务，不仅找出县域医院发展的问题，也为县域医院提供可操作性的解决策略，助力县域医院的转型发展。

当前，为进一步促进以疾病为中心向以人民健康为中心的转变，周生来表示，慢病对人类的危害远远大于烈性传染病，疫情防控常态化背景下，县域医院要一手抓烈性传染病防控，一手抓慢性非传染病防治。除了采用群防群治的公共手段开展慢病防治外，还需要开展个性化定制的临床手段，由县域医院引导社区和卫生所进行慢病防治工作。

此外，周生来强调，要倡导院长职业化，对院长进行职业化培训。在县级医院全面推广预约诊疗，开展一体化“防病”“管病”健康管理服务模式，为全县健康发展找到新路径。