4个重点！2021深化医改将这样开展

国家卫健委、国家医保局等部门有关负责人在8日举行的国务院政策例行吹风会上表示，2021年深化医改工作将围绕4个重点开展，着力解决看病难、看病贵问题，突出推广医改典型经验，强化改革系统联动和落地见效。

国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，提出将主要围绕4个重点开展深化医改的工作，包括进一步推广三明市医改经验；促进优质医疗资源均衡布局；加强公共卫生体系建设；统筹推进相关重点改革。

推广三明医改经验 加快“三医联动”

“福建三明走出了一条符合自身实际的医改之路，成为全国学习的标兵。”国家卫健委副主任李斌介绍，三明医改以公立医院综合改革为切入点，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，并完善公立医院的筹资机制、同步深化薪酬制度改革、强化医疗机构监督管理、建设紧密型县域医疗卫生共同体。

李斌介绍，三明在推进医改中遇到的问题与其他地方是一样的，因此三明的医改经验具有普遍推广的价值。接下来，将建立高效有力的医改领导体制和组织推进机制，推进“三医联动”改革真联真动，落实政府投入责任，充分调动医务人员积极性。

在公立医院高质量发展落实落地方面，国家卫健委体改司司长许树强介绍，近期将选择若干家大型高水平三级甲等医院为试点，推动医疗技术和医院管理的升级换代、创新发展，逐步提高四级手术占比、医疗服务收入占比等指标，使医院的运行结构与运行机制更加趋于合理、趋于良性。

促进优质医疗资源均衡布局

“实施分级诊疗制度，促进优质医疗资源均衡布局，推动形成有序的就医格局，是‘十四五’时期深化医改的重要任务。”李斌介绍，在促进优质医疗资源均衡布局、完善分级诊疗体系方面，将启动国家医学中心和第二批区域医疗中心的试点建设项目，并推进医疗联合体建设，持续提高县级医院的综合能力。

“从今年开始，将重点支持公共卫生防控救治能力提升、公立医院高质量发展、重点人群健康服务补短板、促进中医药传承创新这4大工程，共计14个方向的项目建设。”许树强介绍，这些工程项目是构建优质高效整合型医疗卫生服务体系的重要组成部分，将对提升医疗卫生服务能力发挥重要作用。

目前，已经确定山西、浙江、广西三个省份的六个县为“优质高效整合型医疗卫生服务体系”试点县。试点工作将围绕当地群众的主要健康需要，抓住整合型服务体系建设的关键环节，着力推进强化服务体系整合，强化政府财政投入、医保支付、人事薪酬等机制创新，强化信息化支撑工作。

加强公共卫生体系建设

当前，我国处于常态化疫情防控的阶段，“外防输入、内防反弹”的任务依然艰巨繁重。

深化医药卫生体制改革既要放眼长远，落实预防为主的方针，把公共卫生体系作为补短板、强弱项的重点领域，持续完善重大疫情防控的体制机制，又要立足当前，推动加快提升公共卫生防控救治能力，做好新冠肺炎疫情防控的各项工作。

李斌介绍，在今年的医改重点任务里，要毫不放松地做好“外防输入、内防反弹”的各项工作，强化基层公共卫生体系，提升重大公共卫生应急和防控能力，建立健全重大疫情救治体系，推进健康中国建设，创新医防协同机制等工作任务。

统筹推进相关重点改革

在统筹推进相关重点改革方面，主要涉及推进全民健康信息化建设、改善群众服务体验、加强医学人才培养和使用、增强药品供应保障能力等内容。

其中，医药改革是医改“三医联动”中的重要一环。

据国家医保局医药价格和招标采购司负责人王国栋介绍，推进药品和耗材的集中带量采购改革是深化医改的一项重要内容。下一步将纳入更多品种，在降低群众负担的同时兼顾企业合理利润，促进医药产业高质量发展。

“截至今年6月底，国家药监局共批准药品上市注册申请766件，同比增长了103%。”国家药监局药品监管司司长袁林介绍，接下来将持续推进临床药品试验管理改革，优化审评审批机制，实行临床急需、罕见病用药优先审评审批，加快优先审评审批品种、临床急需、儿童药等品种的上市审评审批速度。（彭韵佳、沐铁城）