严想元：湖北省天门市县级医院服务能力的实践与探索

6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“‘强县域千县行’全国片区交流会——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动河南站交流会”在郑州举行。活动现场，湖北省天门市第一人民医院院长严想元围绕“县级医院能力建设天门实践”话题，与在座嘉宾进行了交流分享。

据介绍，天门市第一人民医院是国家新版医院评审评价标准出台以后，湖北省首家通过新版国家级三级甲等综合医院评审的县市级综合性医院。经过多年的探索发展，天门市第一人民医院积累了丰富的实践经验。严想元表示，医院在服务能力建设方面主要坚持以下几点：第一，坚持党建引领，助推医院发展；第二，发挥纪检监察职能，干部人事的任免、医院招投标工作等均由医院纪委监管；第三，建立健全现代医院管理制度明确医院决策机制。

“我院以评审评价为抓手，依托十大质量管理平台，实施医疗质量精细化管理，从而推动医院高质量发展。”严想元表示，为持续推进医院高质量发展，从2017年开始，医院进行绩效考核改革，即从员工的工作量、难度系数、创造的价值等方面来进行绩效考核。此外，精神鼓励和自我价值的实现作为绩效考核的补充。

推进九大中心建设，提升医疗服务品质。湖北省天门市第一人民医院的国家胸痛中心、高级卒中中心、静脉血栓防治中心、标准化心脏康复中心等九个中心全部符合国家标准，医疗评审均一次通过。严想元介绍：“以胸痛中心为例，我院是湖北省首家县市级胸痛中心。我们充分发挥专科联盟职能，积极开展技术培训，通过义诊、志愿活动等进行科普宣教。此外，在市卫健委领导下，我们采取全域覆盖、全民参与、全程管理的模式，实现了胸痛中心的闭环管理，使得全县人民都能享受到优质医疗资源。”

严想元说：“我院为全市所有乡镇卫生院免费安装了远程影像、远程心电和远程会诊系统，成立了天门市远程心电网络中心、天门市远程医学影像诊断中心、天门市远程医疗会诊中心，依托胸痛中心联盟、心血管专科、卒中专科等专科联盟，缓解了乡镇卫生院诊断难的压力，也提升了基层医生的治疗能力，进一步完善了救治网络体系。”