进一步推广“三明经验” 探索福建深化改革有效路径

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国办印发深化医改2021年重点工作任务：加快推进“三医联动”联动改革

2021年医改工作涉及哪些内容？国家卫健委划了这些重点

编者按：6月17日，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，明确要进一步推广三明市医改经验，推进国家医保谈判药品落地使用和药品耗材集中采购，深化医务人员人事薪酬制度改革，推进医保支付方式改革，完善分级诊疗体系，加强公共卫生体系建设等多项关系人民群众健康福祉的政策措施。即日起，人民网联合国家卫生健康委，邀请业内专家对工作任务进行解读，让社会各界对医改工作各项内容有更加深入的了解。

近年来，按照党中央、国务院的决策部署，在国家相关部委的关心指导和福建省委、省政府的大力支持下，三明市以药品耗材治理改革为突破口，坚持医疗、医保、医药“三医联动”改革，取得积极成效、积累了宝贵经验，得到中央的充分肯定和同行业的一致认可。近日，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，要求“进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革”，并明确了六项具体任务。

福建作为全国首批医改综合试点省份，省委、省政府始终高度重视三明医改经验的总结和推广，并注重因地制宜创新突破，取得阶段性成效。

坚持党政主导、强化系统推进

三明医改之所以能够高效有序推进，最关键的是党委、政府的高度重视和全力支持；最根本的是坚定改革决心和勇气，不回避矛盾、敢于触碰利益；最核心的是坚持目标导向，系统联动、整体推进。基于医改的“世界性难题”属性，福建省推广三明经验：一是始终坚持党政“一把手”挂帅，分管领导统一负责医疗、医保、医药等“三医”的医改领导体制与推进机制；2021年以来，由省委、省政府两位主要领导主持召开的涉及医改工作会议就达7次。

二是不断强化政府办医责任，至今已连续7年将医改重要指标列入省政府对各地的绩效考核，并与项目、财政补助等相挂钩；“十三五”期间，财政对医疗卫生投入年均增速约8.2％，高出同期财政支出增速2.8个百分点，医疗卫生支出占公共财政支出比重，2020年提高到10％。

三是注重统筹谋划与鼓励创新的有机结合，在先后将三明医改经验作为“规定动作”，印发“三医联动”改革实施意见、将其改革精髓上升为体制机制基础上，推出了深化医改“1+8”政策文件；2021年，在省委省政府两位主要领导的具体指导下，出台进一步深化医改意见，把推广三明医改经验作为全省各级党委政府落实办医责任的重要内容，不断将深化医改推向纵深。同时，鼓励各地立足实际创新“自选动作”。如厦门市着力城市公立医院综合改革，探索形成了慢病家庭医生签约“三师共管”经验、区域医疗中心“市校合作、高位嫁接”模式；龙岩长汀县的基层医改“一归口、三下放”经验、漳州市实施村卫生所标准化建设和医保“村村通”、莆田市远程影像服务引入“滴滴打车”抢单模式等，均取得积极成效。

围绕问题导向，深化“三医联动”

三明医改始终以解决实际问题为导向，如针对药价虚高，实施综合治理，至今共节约药品耗材支出95.7亿元；针对医疗行业特点，实施“腾笼换鸟”动态调整医疗服务价格达9次，涉及调整项目8421项，设立了药事服务费等项目，医疗服务收入占比较改革前提高了24个百分点，达42%；针对医务人员付出与收入不相匹配现象，实施全员目标年薪制、年薪计算工分制等改革，医务人员收入增长了2倍；同时，将群众受益作为改革落脚点，城乡居民住院报销比例提高了22个百分点。通过“三医”的环环相扣改革，有效减轻了群众就医负担，保障了医保基金平稳运行和公立医院良性发展。

福建省不断深化“三医联动”改革，医药方面，建立了药品耗材采购、配送、监管、交易、结算一体化平台和集采常态化机制，并逐步扩大省级集采范围；2019年实施两年来，全省药品耗材集采节约医药费用达38.46亿元。医保方面，建立了职工医保省级调剂机制，目前各地市人均拥有基金量差距，从1256元下降到758元、缩小40%，南平等8地市两年共受益16.9亿元；改革完善职工医保个人账户管理，2020年7月起实行个人账户家庭共济；推进医保支付方式改革，公立医院按病种收付费改革病种达1381个。同时，2016年以来全省各地共调价涉及调整金额达45.5亿元；全省公立医院收入结构逐步优化，2020年医疗服务收入占比较2015年增加5.54个百分点。医疗方面，建立健全现代医院管理制度，全面落实党委领导下的院长负责制，全省公立医院基本完成章程制定，目标年薪制由院长扩大到党委书记和总会计师；完善工资总额管理，实现薪酬制度改革全覆盖，“十三五”期间，医务人员工资性收入年均增长9.7%。强化成本管控，2020年CT、MRI等大型医用设备省级集中采购成功破题，平均降价超过50%。

紧盯关键领域，增强改革效能

从改革历程看，三明医改始终围绕医改关键环节，做到改革不停步。借鉴三明医改理念，福建省重点：一是加快分级诊疗制度建设进程。一方面，积极探索区域医疗中心建设建“高地”，如复旦中山厦门医院、复旦华山福建医院已列入国家试点。另一方面，加大县域补短板力度筑“网底”，重点加强县级医院产科、儿科、精神科等薄弱专科能力建设，“十三五”期间，县级公立医院床位增幅比省市级高出10个百分点；同时，结合世行贷款医改促进项目的实施，全省95%的县域医学影像等六大中心建成投用，紧密型医共体建设覆盖所有县域，基层诊疗人次占比较2015年提高5.3个百分点。

二是积极推动医改向公共卫生领域拓展。2019年启动了省疾控中心综合改革，探索保障与激励相结合机制，建立“防、治、管”医防融合模式，与改革前相比，省疾控中心人均薪酬水平提高14.4%。

三是强化人才队伍建设和信息赋能。深化医教协同，多措并举壮大并优化医疗卫生人才队伍；建立由省到村的五级卫生健康专网，推进电子健康码“多码融合”应用，并实现异地医保在线结算；推行“互联网+”、“信用+”、医院驻点监督等，强化医疗卫生全行业综合监管。通过努力，公立医院综合改革绩效评价保持全国前列；全省个人卫生支出占卫生总费用比例下降到24.1%（全国平均水平28.4%）；2019年度全国三级公立医院绩效考核，综合排名及患者满意度分别位居全国第6和第3名。新冠疫情防控有力有效，成为全国第三个实现本土患者清零省份，截至6月15日，已连续475天无本土新增病例。总之，以较少卫生资源实现了较高的健康效益。

下一阶段，我们将继续按照党中央、国务院的决策部署，以三明市“全国深化医改经验推广基地”为契机，不断提升和推广三明医改经验；以卫生健康事业高质量发展为目标，深化“三医联动”改革，努力破解群众看病就医难题，推动全省医改取得更大成效，为人民健康提供可靠保障。