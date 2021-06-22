李红星：推进分级诊疗建设 助力县级医院提质升级

6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“‘强县域千县行’全国片区交流会——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动河南站交流会”在郑州举行。河南省卫生健康委医政医管处处长李红星就“河南省分级诊疗和县级医院能力提升”话题进行了交流分享。

“我们在去年的卫生健康大会上已明确提出，省市县三级要对标发力，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系，形成四级医疗中心联动格局，最终实现大病不出县、疑难重症不出省的目标。”李红星指出，当前，河南省以提升临床学科诊疗水平为核心，立足本省、辐射周边，优先打造六个国家区域医疗中心，提升区域的疑难危重症医疗水平。

针对河南省省级医学中心的功能定位，李红星表示，医学中心依托优质医疗资源，在疑难危重症治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、解决重大公共卫生问题、医学管理等方面发挥牵头作用，引领区域内医学技术发展，配合国家区域医疗中心推动河南省医疗预防、保健服务水平的整体提升。

“通过组织专家论证，我们决定依托省辖市的综合医院以及驻郑以外的省直医疗机构，在全省打造60个省级区域医疗中心。”李红星说，目前，该文件已经正式下发，各省辖市卫健委正在给地方政府以及高校进行汇报。如果上述单位同意与河南省卫健委签订共建协议，我们将采取省卫健委和省辖市政府、省卫健委和大学医学院共建的形式，来打造60个区域医疗中心。

对于县级医疗机构的建设，李红星介绍：“我们主要依托县人民医院，建成立足本县、影响周边、功能完善、满足基本需求的县域医疗中心。”他强调，县域医疗中心提质升级、夯实县域医疗服务体系的龙头是2019至2020年河南省民生实事的主要任务，即政府部门要求相应医院分两批在两年内达到二级甲等医院的标准。目前，该目标已基本实现。

“2021年，县域医疗中心提质升级的内容又增加了新的要求：一方面，县域医院的电子病例要按照国家要求进行升级优化；另一方面，国家测评县域医院的医疗服务能力有基本标准、推荐标准两个准则，今年我们基本标准要达到90%以上，推荐标准要达到75%以上。”李红星说，日前，国家医政医管局最新通报显示，在“十三五”时期县级医院能力评估当中，河南省的县级医院服务能力的基本标准、推荐标准均为全国第四名。此外，“十三五”期间，在全国一百家提升最快的县级医院当中，河南省占18家，居于全国第二位。”

最后，李红星希望各级医疗机构尤其是县域医院，能够明确河南省政府战略规划的初衷和具体要求，加快提质升级的步伐，共同努力，为人民群众的健康贡献自己的力量。