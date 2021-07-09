补充维生素多多益善？注意：过量或加大患病风险

编者按：维生素是维持人体正常生命活动所必需的一类有机化合物，可分为脂溶性维生素和水溶性维生素。维生素种类那么多，对我们的免疫力有哪些作用？补充维生素是否多多益善？

有流言称人体每天所需的维生素不多，但尽量多补一些总没有坏处。

真相是，某些类型的维生素补充超过标准供给量后会产生相关毒性。其中，过量摄入维生素A和维生素D可能具有的毒性潜能最大，中等毒性潜能的是烟酸（即维生素B3），其他为低毒性潜能或是可忽略的毒性潜能。

此外，某些维生素会降低某些药物的药效，甚至加大某种疾病的患病风险。比如最常见的维生素E，具有较好的抗氧化作用，经常被添加在护肤品中，也可以通过服用维生素E促进性激素的分泌。但是过量补充维生素E，会使心脏衰竭的风险提高13%。

一般来说，大多数的饮食所提供的各种维生素可以满足人体所需水平，并预防维生素缺乏引起的临床症状。以下这些情况下才考虑使用维生素补充剂：孕期、妊娠期、哺乳期的女性适当补充叶酸；素食主义者和超过50岁的人可以补充维生素B12；新生儿补充单剂量维生素K以预防异常出血；某些药物或疾病会干扰人体对维生素的吸收或利用，在这种情况下还需补充特定的维生素。

脂溶性维生素

维生素A

维生素A能促进免疫球蛋白的合成，提高人体感染和抗肿瘤能力；维生素A还能消除免疫耐受。影响免疫反应的各种细胞因子也可能在维生素A缺乏时发生改变，从而影响体内抗原-抗体反应。

维生素A多存在于动物性食物中，如动物肝脏、鱼卵、全奶、禽蛋等；另外，植物性食物中的类胡萝卜素可以转换为维生素A，其主要存在于深绿色或红橙黄色的蔬菜或水果中，如西蓝花、菠菜、空心菜、芒果、杏子、柿子等。

维生素D

维生素D是一种重要的免疫调节剂，体内包括免疫细胞在内的大部分细胞含有维生素D受体。巨噬细胞中的维生素D可调节内源性组织蛋白酶抑制素的合成，并调节细胞因子分泌的模式；组织蛋白酶抑制素和细胞因子都能增强人体对病原体的防御能力。维生素D缺乏的人更容易发生呼吸道感染，其感染频率更高、患病程度也更严重。

人体维生素D主要通过由皮肤接受紫外线照射而合成而来，或从膳食中获得。食物中的维生素D多存在于含脂肪高的海鱼、动物肝脏、蛋黄和奶油中。

维生素E

维生素E对维持正常免疫功能，特别是对T淋巴细胞的功能很重要：能增强淋巴细胞对有丝分裂原的刺激反应性和抗原、抗体反应，促进吞噬；有研究表明维生素E可通过影响核酸、蛋白质代谢，进一步影响免疫功能。

日常膳食中维生素E的最主要来源是植物油。此外，大麦、燕麦和米糠，以及坚果也是维生素E的优质来源。

水溶性维生素

维生素B6

维生素B6促进体内抗体的合成，有利于核酸和蛋白质的合成以及细胞的增殖。缺乏维生素B6时抗体的合成减少，人体抵抗力下降，会损害DNA的合成。因此，维生素B6对维持适宜的免疫功能非常重要。

维生素B6的食物来源广泛，动植物性食物中均含有，如鸡肉、鱼肉、动物肝脏、全谷类产品、坚果类和蛋黄等。蔬菜和水果中维生素B6含量也较多，如香蕉、卷心菜、菠菜等。

维生素C

维生素C具有抗氧化作用，可以保护免疫细胞免受氧化损伤，促进抗体形成。维生素C可调节吞噬细胞的功能、T淋巴细胞的增殖、细胞因子的产生和单核细胞黏附分子的基因表达等。此外，维生素C还可防止和延缓维生素A和维生素E的氧化。

维生素C主要来源于食物，新鲜蔬菜和水果中含量最多，如茼蒿、白菜、菠菜、红枣、草莓、柑橘等。如能经常摄入丰富的新鲜蔬菜和水果，并合理烹调，一般能满足人体需要。（综合北京市科学技术协会官网、中国疾控中心）（制图：孙红丽）

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