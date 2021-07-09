新冠危重症患者再添“救命药”

6日，世界卫生组织更新了其患者护理指南，将白细胞介素-6受体拮抗剂纳入其中。这是一类可以挽救新冠肺炎危重患者生命的药物，尤其是与皮质类固醇联合使用时。

2020年9月世卫组织推荐使用皮质类固醇，这是世卫组织再次推荐对新冠肺炎治疗有效的药物。

结合27项临床试验中超过10000名患者的数据，世卫组织对这类药物进行了迄今为止最大规模的分析。

危重症新冠肺炎患者经常出现免疫系统的过度反应，这可能严重损害患者健康。白细胞介素6阻断药物tocilizumab（托珠单抗）和sarilumab（又名Kevzara）可以抑制这种过度反应。

分析显示，与标准治疗相比，新冠肺炎重症或危重症患者使用白细胞介素-6受体拮抗剂可减少13%的死亡率，即每千名重症患者死亡人数将减少15人，每千名危重症患者死亡人数将减少28人。与标准护理相比，重症和危重症患者使用机械通气的几率降低了28%，即每千名需要机械通气的患者可减少23人。

世卫组织总干事谭德塞说：“这些药物为危重症新冠肺炎患者及其家庭带来了希望。但是对于世界上大多数人来说，白细胞介素-6受体拮抗剂仍然是难以获得并负担不起的。”疫苗分配不公意味着低收入和中等收入国家的人们最容易感染严重的新冠肺炎。因此，这些国家最需要白细胞介素-6受体拮抗剂。

为了提高这些“救命药”的可及性和可负担性，世卫组织呼吁制造商降低价格，并向低收入和中等收入国家特别是在新冠肺炎病例激增的国家提供这类药物。

此外，世卫组织还鼓励制药公司接受透明、非排他性的自愿许可协议，或者放弃药物专利。（实习记者张佳欣）