三伏热浪来 消暑要适度

本周日即将入伏，一年之中最炎热的夏季终于来了。这时节如何养生调理？中医专家提醒，盛夏暑多挟湿，此时调理养生的重点为消暑宁心，去湿健脾。另外大家避暑最爱躲在空调房和泡在水里游泳，无论选择哪一种方式，都应适度，不要过度避暑令寒气侵体。游泳之后，别再吃太多解暑水果，反而一碗姜汤祛寒更为合适。

养生要点一： 清淡饮食 平和伏火

广东省中医院芳村医院中医经典病房主任颜芳介绍，南方地区湿热重，人体脾胃中土之气薄弱。南方的夏季水果种类丰富多样，搭配冷饮、海鲜等进食过多，容易出现“上热下寒”的表现。大家常说的“虚不受补”即脾胃虚寒且易上火，一旦进食煎炸辛辣之品，如火锅、烧烤等，就会出现喉咙肿痛、口疮、舌疮、口腔溃疡、头痛、牙痛或拉肚子、胃痛等症状，因此夏季需特别注意饮食的控制，应清淡饮食，不可温补太过，亦不可清泄太过。

养生要点二：

健脾养胃 清热利湿

颜芳说，小暑节气的气候湿热明显，健脾养胃、清热利湿十分重要。无论是天气引起的外在湿热，或是脾胃虚寒而内生的湿热，亦或是体内湿气郁久化热，都会导致脾土气机运行不畅，出现脾不升清、胃不降浊的现象。其通常表现为精神疲倦、大便不通、关节有沉重感、腹胀、纳差等症状，严重者会出现口黏、口苦、口臭、失眠、易醒、脾气暴躁、大便异常干燥等。所以平时应注意健脾祛湿、调和中焦；缩短户外活动的时间；在空调房内应适当地采用抽湿措施。换句话说，长时间开空调的话，不妨间或把空调调节为“抽湿”模式运行一段时间。

养生要点三：

适度避暑 注意驱寒

夏季避暑的方法最常见为吹空调和泡在水里游泳，无论选择哪一种方式避暑都应适度，同时要预防感冒，尤其是小孩子。小孩脾胃暂未发育完全，寒湿之邪容易侵犯，若去游泳，寒湿邪气易从身体张开的毛孔进入。如果再进食一些寒凉性质的水果，会损伤脾胃，甚者会与湿热交互为患。

颜芳建议：体质较弱的小孩子不要频繁地去游泳，水偏寒湿，易导致反复感冒、发烧等，需调理好体质之后才可适当游泳。此外，小孩子游泳后不要立即吃水果或其他寒凉性质的食物，可以喝一些姜汤，姜汤具有温中散寒的功效。同时在夏天，也可适当口服藿香正气水或乌梅冰糖水，以此来调节身体。

提醒：三伏天灸启动 别错过贴药时间

一年一度的三伏天“冬病夏治”时机又到来了，大家不要错过三伏灸的贴药时间，市内各大中医院都将于7月11日后陆续提供天灸贴药服务，有需要的街坊不妨多多留意各大医院发布的信息。

解暑食疗方

藿香化浊饮

材料：藿香5克，苏叶5克，陈皮3克，山楂5克。

制法：上述材料沸水冲泡10分钟，加糖调味，放温饮用。

功效：消暑化浊，醒脾开胃。

芦根绿豆粥

材料：芦根50克，绿豆100克，白米150克。

制法：芦根、绿豆、白米洗净，绿豆浸泡1小时，加水适量先煮芦根30分钟取汁，然后加入绿豆、白米慢火煮至粥成，加糖调味。

功效：消暑生津。适合暑热内盛，汗多口干食用。

冬瓜莲蓬脊骨汤

材料：冬瓜750克，莲蓬2朵，薏仁30克，扁豆30克，陈皮5克，猪脊骨500克。

制法：上述材料洗净后放入煲内，加水适量，大火煮沸后小火煲2.5小时，加盐调味。

功效：消暑利湿。适合暑湿困阻，大便稀溏，舌苔厚腻食用。

消暑益气汤

材料：黄芪50克，麦冬30克，淡竹叶20克，白茅根30克，西瓜翠衣200克，蜜枣3枚，陈皮5克，猪瘦肉200克。

制法：上述材料洗净后放入煲内，加水适量，大火煮沸再用小火煲2小时，加盐调味。

功效：消暑清热，益气生津。适合暑热天气，汗多口干，疲乏气短食用。

防暑袪湿多吃瓜

广州日报讯 （全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧）南方夏天暑湿盛，防暑袪湿是养生的“必修课”。广州医科大学附属第三医院临床营养科刘佳博士支招，饮食上，这个时节宜以清淡为主，可适当多吃点瓜类蔬菜。

“瓜类蔬菜热量低、有饱足感。”刘佳解释说，瓜类蔬菜最大的特色是热量低，又有增加饱足感的效果，对于体重过重、糖尿病患者都是很好的选择。她给出以下食疗推荐，感兴趣的街坊不妨一试——

1.丝瓜炒鸡蛋

材料：丝瓜一条，鸡蛋两个，葱及调味品适量；

做法：将鸡蛋打散，调味备用；丝瓜去皮切块，焯水后沥干备用；起油锅，先炒好鸡蛋后盛出，再将丝瓜炒熟后加入鸡蛋，适当调味、加葱花翻炒，即可起锅食用。

特点：清暑祛湿。

2.黄瓜柠檬水

材料：黄瓜一个，柠檬数片，纯净水、蜂蜜适量；

做法：黄瓜洗净刨成条，柠檬洗净后切成薄片；把切好的柠檬片（也可适当加点柠檬汁）和黄瓜条一起放入杯中，倒入适量纯净水浸泡，还可适当加点蜂蜜调味；

特点：清热补水。

3.苦瓜炒牛肉

材料：苦瓜一条，牛肉250克，蒜及适量调味品；

做法：苦瓜切片，牛肉切片调味，蒜切成末；起油锅将牛肉炒至七、八成熟，装盘备用；苦瓜炒熟，加适量盐调味；倒入牛肉片，稍加翻炒，即可出锅；

特点：苦瓜清热，牛肉补中益气，既可口又营养丰富。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍、王悦）