张万生：发挥行业协会优势 推动各级医疗机构高质量发展

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省医院协会会长张万生在会上表示，高质量发展已成为医院各项工作的主题词，河北省医院协会将充分发挥资源优势，持续探索创新模式，为人民群众的生命健康和各级医疗机构改革作出贡献。

“河北站交流会为广大县级医疗机构管理者搭建了一个交流学习的平台，也为不同医疗基础环境的医院提供了凝聚发展共识的良机。”对于“强县域 千县行”全国片区交流会在河北的落地，张万生表示该活动将为当地县级医院综合服务能力提升、服务模式创新以及县域医共体的发展带来新动力。

张万生介绍，多年来，河北省医院协会始终坚持以保障人民生命健康，提供优质医疗服务为中心，充分发挥行业指导及协调监督作用，组织会员单位积极开展调查研究、学术探讨、管理培训、考察交流等活动，推进现代医院管理的新方法新理念，为提高河北省医院管理水平和推动医疗卫生事业改革发展作出了积极贡献。

张万生表示，面对新起点、新征程，河北省医院协会将充分发挥行业优势资源，为推动公立医院改革，加快卫生健康体系建设凝心聚力、求新务实，为河北省人民群众的生命健康和各级医疗机构改革作出更大贡献。