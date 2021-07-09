八招照顾老人健康饮食

膳食营养是保证老年人健康的基础。与年轻时相比，老年人身体机能有不少的变化，如：合成代谢降低；肌肉量减少，骨骼的矿物质减少、消化酶、消化液分泌减少导致消化功能减退。广州市第一人民医院临床营养科沈峰副主任医师、潘丹峰主任医师表示，正是基于这些特点，老年人的营养和饮食都有特殊性，需要把握以下8个原则：

1.食物多样化，主食应粗细搭配。

每天食物应包括五大类：谷薯类、鱼禽蛋肉类、豆类奶类、蔬菜水果类和油脂，最好能吃12种以上的食物，注意荤素搭配。每天主食摄入量约200克～300克，如果消化功能较好建议适当吃些全谷物食品或粗粮。

2.常吃鱼、禽、蛋和瘦肉类，保证优质蛋白质供应。

动物食物是优质蛋白的重要来源，后者是维护正常免疫所必需的营养。建议每天吃鱼类等水产食物40克～75克，蛋类40克～50克，禽畜肉40克～75克。

3.适量摄入奶类、大豆及其制品。

建议每天喝250毫升～300毫升鲜牛奶或相当量的奶制品。对乳糖不耐受者，可尝试酸奶等，同时每日应摄入适量的豆制品，如豆浆、豆腐、豆干等。

4.摄入足量蔬菜、水果，尽量选择新鲜和当季的品种。

建议每天摄入300克～500克蔬菜，其中深色蔬菜占总量的一半以上；水果推荐量为200克左右。

5.饮食清淡，少油、限盐。

饮食避免重油重盐，每日用盐一般不要超过6克，少吃腌制食品，每日用油量限制在25克以内，可选用多种植物油，少用煎炸的烹调方式。

6.少量多餐，食物细软，足量饮水。

老年人可能有咀嚼、消化功能下降等问题，可以将全天食物分配到4~5餐，食物应加工得更细、更软一些。这样可以保证获得较充足热量，也有利于营养吸收利用。平时注意补充水分。

7.延缓肌肉衰减，积极户外活动，维持适宜体重。

体重不足往往伴有肌少症和营养不良，一方面使活动能力受影响，容易跌倒；另一方面营养不良会使免疫功能受影响。而超重、肥胖会增加高血压、心脑血管疾病、糖尿病等代谢性疾病的发病风险，所以过胖过瘦都不好。

8.摄入充足食物，预防营养缺乏，鼓励老年人与家人共同用餐，愉悦用餐，保障营养需求。

一定要经常关注老人的营养摄入，对于食物摄入不足或怀疑有营养不良的长者，应寻求医生帮助，必要时在医生指导下进行适当的营养支持治疗，及时改善营养状况，减少疾病或并发症发生的风险。（全媒体记者张青梅 通讯员黄月星、魏星）