访谈预告：陈国强谈“以绩效考核为抓手 探索现代化医院管理模式”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月8日10：00，佛山市第一人民医院院长、党委副书记陈国强做客演播室，以“以绩效考核为抓手 探索现代化医院管理模式”为主题进行访谈。欢迎收看。

嘉宾简介：

陈国强，佛山市第一人民医院院长，党委副书记，临床免疫学主任医师，博士后导师、硕士生导师。国务院政府特殊津贴专家，全国十佳住陪基地负责人，广东省医学领军人才，国家/广东省自然科学基金、博士后基金评审专家。现任广东省医院协会副会长，广东省医师协会副会长，中国医师协会风湿免疫医师分会常务委员，广东省医师协会风湿免疫医师分会主任委员。中华风湿病学杂志社编委。

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