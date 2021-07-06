剃成光头就不会有头皮屑？头皮健康应这样维护

编者按：头皮屑太多，真的让人很烦恼。不过，剃了光头真的就没有头皮屑了吗？答案是否定的。另外，头皮屑多，有可能是被脂溢性皮炎等疾病“盯上”了，因此，一旦出现肉眼可见、较多的头皮屑，应先到医院做进一步的检查……

有流言称，剃成光头，就不会有头皮屑的烦恼。



真相是，只要有头皮，就会有头皮代谢产物。所以，光头出现头皮屑的风险一点不少。而且，没有头发的保护作用，过度的日晒、气候变化等环境刺激，就会直接作用在头皮上。

头皮屑是人体头部表皮细胞新陈代谢的产物，其产生的过程是人体表皮细胞的角化过程，是正常现象。之所以大部分时间看不到头皮屑，是因为正常的头皮屑尺寸小于0.02mm，小于人眼可分辨的颗粒物尺寸。

导致头皮屑增多的原因可不少，压力过大、作息不规律、洗头发时水太热、洗护用品中含有刺激性的化学品，都可能引起头皮发红、发痒、疼痛、局部肿大等症状。

此时，头部的表皮细胞代谢发生改变，皮脂腺分泌油脂的情况也受到影响（一般是油脂分泌增加），油脂大量分泌堵塞毛孔，降低头皮通透性，细菌真菌大量繁殖，破坏皮脂膜的生态环境平衡。这让头皮防御功能减弱，更多的表皮细胞死亡和损伤，产生更多的表皮细胞代谢产物——即过量的头皮屑。

另外，广东省中医院皮肤科主任、主任医师李红毅介绍说，根据头皮屑产生的多少，可分为生理性头屑和病理性头屑。生理性头屑与皮脂分泌有一定的关系，通常见不到明显的脱屑。病理性头屑则跟疾病相关，比如头部湿疹、脂溢性皮炎、马拉色菌感染、细菌感染等，因为微生物、真菌等超过应有的正常量，以及皮脂腺活动能力增强，都会导致头皮屑的增多。

头皮屑多，有可能是被哪种疾病“盯上”呢？

首先是过敏性疾病，如小儿的特异性皮炎，除了全身的皮肤发红外，头皮也发红，炎症消退后头皮就会产生鳞屑。脂溢性皮炎也是比较常见的。另外要注意的是俗称“牛皮癣”的银屑病，有些患者身上没有明显症状，只表现在头皮上，称之为头部银屑病。

因此，李红毅建议，一旦出现肉眼可见、较多的头皮屑，应先到医院做进一步的检查，排除是否是真菌感染，或者是身体相关疾病，以对症治疗。

“头皮屑属于皮肤病范畴，它同样需要科学、健康的管理。只有头皮处于健康状态，头皮屑才能去无踪，头发才不会油腻。”李红毅说，要提高头皮护理意识，头痒、头皮屑过多的时候，要及时查明是因为生理性还是病理性引起的。同时，要科学地维护头皮健康。

“很多中药都有广泛的头皮护理作用，比如金银花、菊花，具有清热解毒的作用，同时现代研究显示它们具有杀灭细菌、真菌的作用。因此，市场上无论是手工制作的，还是商场里售卖的本草洗头水，多多少少都增添了一些中药成分进去。”李红毅表示，在洗发水的生产制作中，还有很多对去头皮屑有用的中药可以挖掘并科学添加。

李红毅说，要保持头皮健康不生病，还需注意调节自己的生活规律，避免长期熬夜、食用油炸辛辣等食物，减少使用去头皮屑洗发水的频率，从而保护头皮自身的平衡，抑制头皮微生物的过度繁殖。（综合北京市科学技术协会官网 科技日报）（制图：孙红丽）

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