新研究称拔智齿会长期改善味觉

牙医总爱劝我们拔智齿，但其后果却令很多人担心：“拔掉智齿有什么后果？会影响味觉吗？”据近日发表在英国《化学感官》杂志上的论文，美国宾夕法尼亚大学牙科医学院的研究人员发现，拔智齿可以改善味觉，而且该影响会持续很长时间。

20年来，研究人员跟踪评估了1255名患者的化学感官检查数据，其中891名拔掉了智齿。研究人员要求这些患者品尝四种不同浓度的含有蔗糖、氯化钠、柠檬酸和咖啡因的溶液，然后对患者感知到的甜、咸、酸、苦不同口味的程度进行评级。

总体研究结果表明，拔掉智齿的患者对所有口味的感知度优于未拔智齿的人，并且女性的表现优于男性。

宾夕法尼亚大学嗅觉与味觉中心主任理查德·L·多蒂称，这项新研究有力表明，拔智齿手术后20年，人的味觉功能可能会略有改善。

先前有研究表明，在拔除智齿等手术引起周围神经损伤后，重复性温和运动（例如咀嚼）可以逐渐增强受刺激组织的敏感性。但是，尚不清楚味觉改善是否由于这种原因。

尽管拔除智齿对味觉的改善影响很小，但此次发现或有助于深入了解改变神经元传播的环境将如何导致大脑功能的长期改善。（实习记者 张佳欣）