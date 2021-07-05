为了速度，自行车选手真的要刮腿毛吗

最近，娱乐明星吴磊的一条千岛湖骑行vlog刷爆了全网。

这条点击量近千万的视频被大家封为“最佳旅游宣传片”。这条走红的视频，除了为千岛湖的风景刷了一波人气，骑行运动中的一个冷知识——刮腿毛也引发了大家的关注。

骑行爱好者真的会刮腿毛吗？刮腿毛真的会提升速度？

记者联系了杭州骑行圈大神，听他们来说说这个圈子里的冷知识。

985万点击的vlog

把“刮腿毛”带上热搜

吴磊长达20分钟的vlog，以骑行者的第一视角，展现了千岛湖的最美风光和便捷成熟的千岛湖骑行道。有网友说：“这视频，比旅游宣传片的效果还好。”有不少人留言，马上就想骑车出发。

视频也引发了大家对骑行运动的空前关注，细心的粉丝还发现了一个有趣的小细节。

骑行途中，吴磊碰上了正在参加界首自行车运动小镇铁人三项赛的选手以及一些骑行爱好者，聊天时，他们居然聊起了一个略显尴尬的话题——刮腿毛。

“为了骑车把腿毛都刮掉了？”吴磊对着镜头惊叹，“刮腿毛是为了破风，我还是第一次听说。”（“破风”是一个自行车比赛的专业术语，指的是在高速骑行下，自行车手需要突破空气阻力以达到最快速度）

就是这段对话，让这个骑行运动中的冷知识一下子冲上热搜。

追求边际效应

高手们真会刮腿毛

杭州朝阳轮胎车队车手“绕道”，是杭州骑行圈里的大神级选手，现在他还担任上海一个郊野公园赛道修路师的工作。最近他刚参加了浙江省第四届体育大会的山地车比赛，年龄超过50岁的他，拿下了35岁以上组的第三名。

自行车手真的会刮腿毛吗？面对记者的这个问题，他的回复是：这是真的。

“绕道”说：“职业自行车手都会刮腿毛，业余车手中水平比较高的也会刮，但这主要是指公路自行车运动员，骑山地越野车的选手很少有这样做的，我周围好几个骑公路自行车的朋友都会刮腿毛。”

刮了腿毛真的能让速度更快？

“这也是真的。在我们的训练中车上会安装一个名叫功率计的仪器，反馈训练数据。以每小时骑行40公里这个速度计算，是否刮腿毛会影响到5-10瓦的功率，对高手来说，功率和骑行的速度息息相关。”

此前有一份研究报告指出，刮腿毛可以减少大约0.6%的空气阻力，若以37公里/小时的速度骑行40公里，折算下来，刮腿毛可以节省5秒钟。“绕道”说，刮腿毛对于短距离比赛的速度优势并不明显，但如果是多日赛，这个差距就会显现出来。

这是欧洲选手的传统

不仅出于礼仪，更方便伤口处理

骑友网创始人“老A”，是国内业余自行车圈里的大咖，每年他都会参与大小自行车赛事超过百场，关于自行车选手刮腿毛的事，记者也专门请教了他。

“我自己是不刮腿毛的，但在群里，大家讨论过这个话题，讨论还挺热烈。”“老A”告诉记者，“刮腿毛的多是公路自行车运动员，这几天环法正在火热进行中，大家有兴趣的可以去看看，运动员的腿都很干净，都是刮过的。”

“公路自行车选手刮腿毛，其实是欧洲的一个传统。欧洲人的腿毛一般比较浓密，自行车选手刮腿毛既是为了美观，更是出于礼仪。相较而言，我们中国人的腿毛一般没有这么浓密。”“老A”说，还有一个更为重要的原因是“方便处理伤口”，“刮掉腿毛，骑友在比赛和平时训练中腿部受伤，就比较容易处理伤口，没有腿毛之后，不会在处理伤口时把腿毛处理进去，也能让伤口恢复得更快。”（记者 王琼 李颖）