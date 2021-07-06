防暑降温用品不能用钱物替代

本市已进入高温酷暑季节。市卫健委日前就做好夏季防暑降温工作发布通知，禁止用人单位以发放钱物替代应提供的防暑降温饮料和药品。

市卫健委要求用人单位按照《防暑降温措施管理办法》要求，根据气象部门发布的天气预报信息，严格遵守高温作业时间要求。日最高气温达到40摄氏度以上为强高温天气，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到37摄氏度以上、40摄氏度以下时为中度高温天气，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，并暂停12时至15时高温时段露天作业；日最高气温达到35摄氏度以上、37摄氏度以下时为一般高温天气，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

因工作性质、生产工艺要求，不能按规定停止高温作业或不能暂停高温时段露天工作的单位，应做好防暑降温工作：要制定防暑降温应急预案，定期组织演练，落实各项防暑降温措施，加强高温作业劳动保护工作；对高温作业劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位；合理安排工作时间、轮换作业，尽量缩短一次连续作业时间，适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。

用人单位要积极改善劳动条件和作业环境，在高温作业场所增添必要的通风或降温设备，为劳动者提供足够的防暑降温饮料及必需的药品，绝对禁止以发放钱物替代应提供的防暑降温饮料和药品。各用人单位应按照本市高温津贴发放标准，向从事高温作业的劳动者支付高温津贴。

劳动者因高温作业或者高温天气作业引起的中暑，经诊断为职业病的，享受工伤保险待遇。