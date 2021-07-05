中国正式获世卫组织消除疟疾认证

当地时间6月30日，世界卫生组织（以下简称世卫组织）官网发布新闻称，中国正式获得世卫组织给予的消除疟疾认证。世卫组织表示，“对于一个在20世纪40年代每年报告3000万例疟疾的国家来说，这是一项了不起的成就”。

“今天，我们祝贺中国人民消除了疟疾。”世卫组织总干事谭德塞说，“他们的成功来之不易，是经过几十年有针对性的持续行动才取得的。中国加入到无疟疾国家行列，向世界表明，无疟疾的未来是可实现的。”

据报道，中国是西太平洋地区30多年来第一个获得世卫组织消除疟疾认证的国家。“祝贺中国消除了疟疾！”世卫组织西太平洋区域办事处主任葛西健博士说，“中国为实现这一成就所做的不懈努力表明，坚定的政治承诺加上强有力的国家公共卫生体系建设，是可以消除疟疾的。中国的成就使我们朝着无疟疾的西太平洋地区愿景又迈进了一步。”

“中国政府及其人民一直在寻找创新的方法来加快消除疟疾进程的步伐。”世卫组织全球疟疾规划主任佩德罗·阿隆索博士指出，“几十年来，中国政府跳出思维定式，为国家应对疟疾提供了良好的服务，也在全球产生了显著的连锁反应。”

世卫组织新闻报道称，免费为居民提供基本的公共卫生服务套餐，包括全中国人都能负担得起的疟疾诊断和治疗服务是中国取得成功的关键之一。此外，离不开有效的多部门合作。早在2010年，中国的13个部委签署了联合行动计划，旨在到2020年实现彻底消除疟疾。

世卫组织还表示，近年来，中国通过严格遵守“1—3—7”战略的时间表，进一步减少了疟疾病例数量。其中“1”指所有医疗机构必须在疟疾病例诊断24小时内上报国家传染病信息报告系统；“3”指由疾控中心工作人员在3天内对报告的疟疾病例进行流行病学个案调查与核实；“7”指在7天内对疟疾疫点采取适当措施，防止疾病进一步蔓延。

2020年，在连续4年报告本地零病例后，中国向世卫组织申请消除疟疾的正式认证。独立消除疟疾认证小组成员于2021年5月启动核实程序，并于6月30日给予中国正式认证。