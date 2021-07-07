小暑时节：大量出汗、高强度运动……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院心血管病科副主任医师郝学增，为网友解答小暑时节相关注意事项。

随着小暑的到来，我国大部分地区进入了炎热季节，高温天气不仅会影响到人们的情绪、睡眠，扰乱正常的新陈代谢，长时间高温暴露，还有可能加重心脏负担，引起心慌、胸闷、胸痛等不适，甚至诱发心血管疾病。

郝学增建议，夏季宜养心护心，可适当迟睡早起、中午小憩，平心静气、清淡饮食。对于既往患有慢性心脏病患者更应该坚持“规律服药，定期复诊，不适急诊就诊”的养病理念。

【为减脂，可以大量排汗吗？】

夏天高温，人体极易出汗，很多人寄希望于大量排汗以帮助减脂。其实，大量排汗与减脂之间并没有直接联系，而且从养生看，汗出过多，不仅伤津，而且耗气，会影响气、血、津液之间的相互依存、相互制约和相互为用之间的平衡，不利于健康。

还需要注意的是，大量出汗时，人体很容易脱水，从而使循环血容量减少，加上高温还会使血管扩张，回心血量减少，极有可能导致血压下降、休克，处理不及时甚至会导致死亡；其次，大量水分从汗腺流出，如果得不到及时补充，血液会变得相对黏稠，容易形成血栓，使冠状动脉阻塞的可能性增高，诱发心肌缺血、梗死。

因此，夏季出汗要适度，如果出汗较多，应及时补充水分，必要时可饮用淡盐水或含盐饮料，以保证体内的电解质平衡。

【为锻炼，运动强度越大越好？】

在夏天，人体的新陈代谢加快，摄入的脂肪更易被消耗，所以有些人会觉得此时加大运动强度，能达到更好的锻炼效果。其实，强度过大的运动，远超出个人负荷能力，不仅会对关节、肌肉造成不必要的伤害，更会增加心脏负担，得不偿失。

对于大部分成年人来说，运动时建议每次时间控制在30分钟左右，强度以不影响第二天工作和生活为宜。

【运动后，可以直接冲凉吗？】

刚锻炼完，人们往往都是大汗淋漓，全身毛孔打开，此时如果突然用冷水洗澡，会导致体表温度突然下降，人体从热环境中迅速进入冷环境，身体来不及调整以适应温度的变化，很容易引起感冒、发烧。并且，凉水洗澡会使肌肉突然收缩造成痉挛，引起肌肉抽筋、疼痛，甚至会波及冠状动脉，刺激血管收缩，诱发心肌梗死。

建议等身体上的汗液都干了，再用温水冲澡，不仅有利于人体的新陈代谢以及去除皮肤表面的污渍，还可以使肌肉得到更充分的放松。

【保健小知识】

平时情志要保持平心静气，使气血和缓，有助于保持心脏机能的旺盛。外出时，做好防暑防晒工作，尽量避开太阳直射时段。

为顺应夏季昼长夜短的特点，作息方面以迟睡早起为宜，但是也不能睡太晚，早起时间要比在春天时稍早一点，中午可小憩一会儿。饮食方面宜清淡，可适量食用苦瓜、莲子、红豆、冬瓜、生姜、番茄等。