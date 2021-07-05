片仔癀不是用来炒作的

片仔癀是一味普通中成药，主要功能是清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。眼下不少人却将其奉为“神药”。近段时间，某些电商平台上，片仔癀被不少商家热炒；一些线下门店每人每月限购两粒，还需要排长队；资本市场上，片仔癀相关股票被股民追捧而大涨。

片仔癀价格飙升的背后，有几方面原因。一是原材料成本较高。片仔癀成分为牛黄、麝香、三七与蛇胆，其中，麝香占到总成本的55%。我国每年的麝香需求量巨大，原材料供需不平衡推高了片仔癀零售价。二是投机炒作。投机者抢购片仔癀后囤积居奇，投机性炒作助推了药品价格上涨。三是个别商家夸大宣传，称其有“防癌抗癌”“保健养生”等功效，使片仔癀产品“一粒难求”。

药品是治病的，不是用来热炒的。消费者应擦亮眼睛，理性对待，不盲目跟风购买、囤积炒作片仔癀。药企应加大对自营渠道和主流连锁药店渠道的药品供应量，努力缓解市场供需矛盾，平抑片仔癀的价格。

新冠肺炎疫情发生以来，人们更加重视健康保健。相关部门应引导药材商扩大中成药原材料的种植、养殖范围，增加基础原材料供应。加大对虚假宣传和哄抬价格等行为的打击力度，规范药品销售经营秩序和行为，还消费者一个清朗的消费环境。（蒋波）