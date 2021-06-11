访谈预告：袁耀钦谈校地共建 打造粤港澳大湾区区域医疗中心

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月16日 10：00，东莞市人民医院院长袁耀钦做客演播室，以“校地共建 打造粤港澳大湾区区域医疗中心”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

袁耀钦，东莞市人民医院院长，普通内科主任医师。1990年毕业于广东医药学院，硕士研究生学历。曾赴广东省人民医院内科进修。从事消化系统、心脑血管等内科疾病的临床诊治工作20多年，对高血压、冠心病、慢性胃十二指溃疡等疾病具有较丰富的经验，擅长消化系统、心脑血管疾病的诊治。

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