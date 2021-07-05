你实现“冰淇淋自由”了吗

○ 冰淇淋打破季节和地域限制，成为备受宠爱的日常休闲甜品。

○ 文创雪糕在网络上刷屏，俨然成了景区的“第二张名片”。

○ 各种奇特口味加上新颖包装，创新冰品吸引了不少喜欢尝鲜的年轻消费者。

对很多人来说，夏天是从第一支冰淇淋开始的。

不久前，雀巢焕新粤式冰淇淋美味的新作——全新子品牌“粤新意”亮相广州。在推广活动中，一座创意吸睛的大型艺术互动装置“新意奇境”为广大消费者开启了惊喜又美味的快乐一夏。

“对于中国消费者来说，冰淇淋作为季节性消费品已成为过去时，随时享受冰淇淋带来的甜美与凉爽，已经演变成一种愉悦自我的生活方式。当然，这就要求我们对冰淇淋产品的口味、包装和形式都做出创新。”雀巢（中国）高级副总裁吉安龙表示。

确实，随着我国人民生活水平的提高，冰淇淋打破了季节和地域限制，成为备受宠爱的日常休闲甜品。数据显示，2019年全国冰淇淋市场总量达1380亿元，消费位居世界首位，预计2021年有望超过1600亿元。

手拿“青铜面具”雪糕在四川三星堆博物馆打卡、举起“小蛮腰”雪糕在广州塔拍照……进入夏季，五花八门、造型奇特的文创冰淇淋成为全国多家景点的旅游“打卡”项目，文创雪糕在网络上刷屏，俨然成了景区的“第二张名片”。

除了引得消费者纷纷打卡的文创冰淇淋，近年来，钟薛高、中街1946、奥雪“东北铁锅炖”、雪帝“长沙臭豆腐”等新锐网红品牌和猎奇口味冰淇淋也抢了传统冰淇淋产品的风头。日前，天猫官方新品平台天猫小黑盒与阿里妈妈联合发布的《线上冰品消费趋势报告》显示，2020年天猫平台冰淇淋品类实现了全品类增长，与2019年度相比，销量增长了近一倍，核心由新品驱动。

网红雪糕越来越高端，价格也是一路飙升。一支网红雪糕10元起步似乎成了常态，不少网友直呼再难实现“冰淇淋自由”。其中，继66元1支的“厄瓜多尔粉钻”冰淇淋之后，中式雪糕品牌钟薛高又在今年推出盒装冰淇淋“钟薛高的糕”，售价超过百元。

记者走访广州多家生鲜超市和便利店时发现，各种奇特口味的雪糕、冰淇淋琳琅满目，加之新颖的包装，吸引了不少喜欢尝鲜的年轻消费者。

在广州市海珠区盒马鲜生广百广场店， 海珠区居民黄琳说，现在市面上的冰淇淋品类越来越多，但是价格也越来越贵了。对她而言，实现“冰淇淋自由”还需要努力。在盒马鲜生网购平台，一支中街1946品牌的比利时大黑雪糕售价为32元，一盒3支装的钟薛高牛奶巧克力口味雪糕售价54元。黄琳表示，夏天会在家里囤冰淇淋，但还是以传统冰淇淋为主，“更看中性价比”。

面对市场的巨大潜力，冰淇淋市场也开始上演激烈的品牌竞争战。为了在市场中获得更多的主动权，老牌企业纷纷通过融入文化元素、打造网红产品等方法应对年轻消费者的新需求。如雀巢“粤新意”品牌，就从粤式美食与文化中汲取灵感，主打国潮情怀风，在冰淇淋口味、口感、造型等方面进行了多重创新。其首发新品包括融入广东由来已久的醒狮艺术的醒狮棒、演绎千古浪漫故事“贵妃醉酒”的荔枝米酒桂花口味飞鱼脆皮、融合了香醇港式奶茶和浓郁咖啡双重滋味的口感丰富的冻鸳鸯奶茶味飞鱼脆皮。它们国潮风的包装设计颇为“吸睛”，例如，醒狮棒系列是醒狮造型，一口咬下去便能尝到柔滑香醇的流心炼奶。该系列共有炼奶流心炭烧酸奶味、太妃味奶酱流心海盐味、炼奶芒果菠萝三款口味，颇受消费者欢迎。据介绍，接下来，雀巢公司还将陆续与全国各地的知名餐饮品牌展开合作。根据规划，前期的合作伙伴包括禄鼎记、陈记顺和以及民强茶铺等。合作拟以“粤新意”产品为基础，推出具有餐饮店特色的甜品。

但无论是什么网红产品，都是有生命周期的。例如2019年夏天曾经火遍全网的双蛋黄雪糕，也仅仅火了一个夏季。对于消费者而言，这种新鲜感会随着尝鲜期的逝去而逐渐消失，人们的关注点最终还是会回归到产品品质和性价比本身。

在竞争日趋激烈的冰淇淋市场上，总有新奇的产品与营销手段不断出现。而大浪淘沙，最终能留下来的必将是在过硬产品质量的基础上，更具创新能力、应变能力和文化内涵的产品。(记者 张建军)