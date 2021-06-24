访谈预告：王洪巨谈“发挥区域中心医院作用 提升医联体建设水平”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月25日10：00，蚌埠医学院第一附属医院院长王洪巨将做客演播室，以“发挥区域中心医院作用 提升医联体建设水平”为题进行访谈。

嘉宾简介：

王洪巨，医学博士，主任医师，博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴，安徽省江淮名医，安徽省学术和技术带头人，现任蚌埠医学院第一附属医院（蚌埠医学院附属肿瘤医院）院长、党委副书记，蚌埠医学院党委委员，安徽省十三届人大代表。国家药物临床试验机构主任。1995年湖北医科大学（现武汉大学医学院）硕士毕业，2004年浙江大学博士毕业。

兼任中华医学会心血管病学分会九届、十届、十一届全国委员，中国心血管健康联盟专家理事，安徽省医学会副会长、安徽省医院协会副会长，安徽省医师协会副会长，蚌埠市医学会心血管病学分会主任委员；《中华全科医学》副总编辑、《中华解剖与临床杂志》副总编辑、《蚌埠医学院学报》和《安徽医药杂志》编委。

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