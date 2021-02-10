春节假期如何避免孩子发生烟花爆竹伤害？儿童医院专家给出提示

人民网北京2月10日电 今日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行新闻发布会。会上，针对春节假期烟花爆竹燃放安全和饮食健康安全，北京儿童医院急诊科主任王荃作出相关提示。

对于春节假期烟花爆竹燃放安全尤其是避免儿童发生烟花爆竹伤害，王荃提示，必须要购买合格的烟花爆竹产品，并且要在指定区域内燃放。最好不要购买大型烟花爆竹，以免发生意外。家中要妥善存放烟花爆竹，燃放前对周围的环境进行评估，确保安全。不建议孩子尤其是14岁以下的低龄孩子单独进行燃放。

如果孩子要燃放烟花爆竹，家长一定要提醒孩子在点燃后要迅速撤离到一个安全的区域，以免被误伤。告诫孩子不要手持烟花爆竹，也不要把这些爆竹放在容器内包括塑料瓶或者玻璃瓶内，甚至放在窨井里去进行燃放，这是非常危险的。

王荃还表示，在燃放的时候难免会遇到一些哑炮，一定不要立刻去查看，应该在间隔10-15分钟以后再去看。如果发现有路人经过，应告诫路人远离哑炮。不要用脚踢哑炮，尤其是在燃放过后可能会有一些燃放的残余物或者灰烬，以免发生危险。

带孩子观看烟花爆竹燃放时，应该保证自己在一个相对安全的位置，比如在上风口处去观赏。一般观看小型烟花爆竹，可以距离5-10米；观看大型烟花爆竹，则应该距离20米以上。

“从每年收治的烟花爆竹伤患儿来看，多多少少都是因为家长在看护过程中没有做到不间断、不分心和有效看护。”王荃说，家长如果带孩子经过烟花爆竹燃放点的时候，尽量远离。如果孩子一旦发生了严重的烟花爆竹伤害，家长一定要及时拨打急救电话，尽快把孩子送到医院。

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