儿童医院专家：继续保持疫情以来养成的良好的卫生习惯 保护好孩子

人民网北京7月11日电 （记者崔元苑）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。北京儿童医院急诊科主任王荃表示：“应该继续保持自疫情以来所养成的良好的卫生生活习惯和自我防护意识来保护孩子。”

针对疫情防控常态下低龄幼儿的防护，王荃认为，根据1岁以下孩子的生理发育的特殊性，对他们的防护主要是通过做好监护人的自我防护而实现被动防护，所以监护人自身的防护非常重要。

王荃指出，监护人如果有生病的情况，尤其是有发烧、咳嗽或者打喷嚏时，一定要主动戴好口罩，并且要及时就诊，而且要和孩子做好隔离。另外，监护人不要亲吻孩子，不要对着孩子咳嗽、打喷嚏和呼气。在咳嗽和打喷嚏时，应该用纸巾或者肘部掩住口鼻，以免沾染孩子。

家中要继续养成良好的进餐习惯，包括不用嘴尝孩子的食物或咀嚼过的食物，也不要用嘴吹孩子的食物，不和孩子共用餐具。孩子的餐具、玩具等物品应该定期消毒清洁。

监护人和孩子一定要勤洗手，包括在和孩子玩耍前和准备抱孩子的时候，都要认真洗手。洗手时要用肥皂或者洗手液、用流水冲洗、洗手时间不少于20秒钟。

家里要定期通风，给孩子合理的饮食保证营养供给，按时给孩子接种疫苗，如果孩子生病了要及时就医。

王荃提示，外出时，可携带含酒精的免洗洗手液做好临时手卫生。但是临时的手卫生不能替代认真洗手，回家后还是在有条件的情况下用流水、肥皂认真去洗手。

同时，建议监护人不要带低龄幼儿去聚餐或聚会，不要扎堆，要带他们去人少的、空旷的开放空间去玩耍。外出的时候，一定要保持安全的社交距离。