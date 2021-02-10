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春节假期如何吃得更安全、更健康？儿童医院专家回应

2021年02月10日17:11 来源：人民网

人民网北京2月10日电 今日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行新闻发布会。会上，针对春节假期的饮食健康安全，北京儿童医院急诊科主任王荃建议，尽量减少聚餐聚会，外出就餐应选择卫生条件合格的正规饭店。

王荃称，一定要通过正规的途径购买合格的产品，而且一定要选在有效期内的产品。要避免接触活禽，动物性的食品一定要煮熟、烧透。动物性的生食，不管是动物性食品还是其他食品，生食和熟食一定要分开制作。食物品种要多样化，蔬果一定要洗净削皮。饮食要节制，不要暴饮暴食。尤其是要避免食用过多的刺激性食物，包括过甜、过咸、过油的食品。饮酒一定要适度。要避免食用时间太长的剩饭剩菜。

对于春节期间孩子的饮食，王荃则建议，除了食品的多样化，要让孩子多吃蔬菜水果、多喝水，保证蛋白质的摄入、荤素搭配、粗细搭配。尤其是提醒家长，不要给3岁以下的孩子吃完整的坚果，如果一定要吃，也要打碎了再给孩子喂食。另外，在给孩子喂食的时候，一定要让他养成良好的进食习惯，不要在喂食的时候去逗弄孩子，或者孩子在跑跳过程中追着去喂，以免发生食物误吸导致孩子窒息。如果孩子发生窒息，家长应及时拨打急救电话，在急救医生指导下进行现场急救。

(责编：崔元苑、杨迪)


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