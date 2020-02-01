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北京儿童医院急诊科主任王荃：儿童接种疫苗建议单独预约、分散接种

2020年02月01日16:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）在当前的情况下，关于疫苗接种和慢性病复诊去还是不去，这都是家长感觉很矛盾也很困扰的事情。因为新型冠状病毒的流行，不想带孩子到人员密集的地方，另外一方面又怕延迟接种或者延迟就诊可能会影响孩子的病情。

在今日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，北京儿童医院急诊科主任王荃就此问题专门进行了解答。

王荃指出，对于疫苗接种，家长一定要关注当地儿童预防接种门诊的工作动态，和预防接种门诊医生去沟通孩子的具体情况。建议单独预约，分散接种。在疫苗接种的问题上，如果没有特殊情况，应该是按时接种，这是最佳状况。但是的确有可能会因为这样那样的特殊情况导致接种的延迟，只要及时补种就没有问题。

“我还想跟家长说的是，有一些会需要连续接种的疫苗，其实短时间的、暂时的中断并不会导致之前接种的疫苗都白种了，只需要在条件允许的情况下尽早补种中断的这一剂就可以了。”王荃同时提醒大家，有一些疫苗是不能延迟接种的，比如狂犬病疫苗，如果被咬伤了，要求当天一定要去接种狂犬病疫苗的，是不能延迟接种的。

同时，因为现在是冬季，是呼吸道疾病的高发季节，除了新型冠状病毒感染以外，其实还有其他的呼吸道传染病，包括流感、麻疹等疾病。王荃表示，如果孩子因为某些特殊情况不能及时接种疫苗，请家长减少孩子的外出，加强防护，避免孩子被感染。

(责编：李栋、孙博洋)


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