专家：春节打扫要合理收纳药物和消毒剂 避免误服误用

人民网北京2月10日电 今日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行新闻发布会。会上，对于春节期间的居家安全，北京儿童医院急诊科主任王荃提示，家里一定要妥善收纳药物和消毒剂，将这些放置在孩子接触不到的地方。定期清理过期药物，成人用药和儿童用药分开存放，外观相似的药物也要分开存放。

王荃建议，大家春节打扫时，家里的消毒剂、洗涤剂甚至是管道疏通剂等物品，尽量用原包装盛放，并且保留商标。不要用饮料瓶去盛纳这些物品，如果一定要用饮料瓶，应撕掉饮料瓶的商标，用记号笔清晰地标明盛纳的物品名称，以免孩子或者其他家人发生误服。如果非常不幸发生了误服，要及时把孩子送到医院，可以携带上误服药物或者其他物品。如果被管道疏通剂等一些强酸强碱灼伤，必须迅速脱下被污染的衣物。如果皮肤有灼伤，应马上用大量的清水冲洗，然后到医院就诊。如果孩子误服了管道疏通剂，家长千万不要自行给他喝水或者喝牛奶，而是要及时把孩子送到医院。