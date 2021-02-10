专家：春节假期正值冬季 居家、开车谨防一氧化碳中毒

人民网北京2月10日电 今日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行新闻发布会。会上，北京儿童医院急诊科主任王荃发出提醒，春节假期正值冬季，也是取暖季，居家期间应该谨防煤气中毒（一氧化碳中毒）。

王荃建议，对于家庭来说，要正确使用燃气、炉灶等，而且要定期去维护和检修管路，防止管路发生松动、老化或者脱落等。如果炉灶上有火，周围要有人，防止汤水溢出后把火扑灭发生燃气漏气。在使用燃气或者炭火的时候，应保证室内通风，保证排烟管或者烟道通畅，避免发生倒灌情况。不用火的时候，应及时关闭火源、气源等。不要在密闭的空间内点燃炭火盆或者吃炭火锅。

“不要长时间待在密闭的汽车内，汽车是使用发动机进行取暖，如果在车内睡着了，一样可能会发生一氧化碳中毒。”王荃还提醒，如果发现或者怀疑有一氧化碳中毒，要及时打开门窗，保证空气流通。并应该及时让中毒人员离开中毒环境，把他转移到通风良好、空气新鲜的环境中去，同时拨打急救电话。还可以松开中毒人员的衣领或者裤带，保证其呼吸道通畅。如果发现中毒人员呼吸、心跳停止，一定要现场就开始进行心肺复苏。