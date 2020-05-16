北京儿童医院院长：世纪坛医院等多家医院都能看到北京儿童医院专家

人民网北京5月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家儿童医学中心、北京儿童医院院长倪鑫表示，儿童就医是刚性的需求，北京儿童医院为有效满足全国患儿的需求，常年365天、24小时开放门急诊，希望我们的服务能够满足全国患儿的就诊需求，也能够为孩子们治好病。

对于哪些病需要到北京儿童医院就诊？倪鑫介绍以下四方面内容：一是孩子没有自我保护能力，外伤、溺水等疾病应当就近、快速去急诊看，因为时间就是生命。

二是儿童的常见病、多发病，如普通感冒发烧等，建议就地就诊。在北京市卫健委、北京医管中心的总体规划下，北京儿童医院目前在北京天坛医院、世纪坛医院、清华长庚医院以及两家区属的石景山医院和良乡医院都建立了北京儿童医院相应的诊疗中心，在这些医院能够看到北京儿童医院的专家。北京儿童医院目前托管了三家医院，分别是顺义妇幼保健院、保定儿童医院和河南省儿童医院。在这些托管医院同样可以享受北京儿童医院专家的诊疗服务。另外，2013年北京儿童医院牵头在全国组建了医联体，目前包括34家全国的省级儿童医院都和北京儿童医院通过线上远程会诊，专家会诊、查房等，充分体现了国家的要求，实现了医生移动、病人不动。

三是慢病，如儿童生长发育问题，需要定期看病开药，目前北京儿童医院已经开通了互联网诊疗，像这类慢病可通过互联网诊疗在线复诊，选择药物配送到家，更加方便病人。

四是一些疑难重症，北京儿童医院作为国家儿童医学中心应当接纳疑难重症及首次到北京儿童医院来看病的。这些病人除了通过医联体医院的绿色转诊以外，家长可通过北京儿童医院的APP，官方微信等约到7天之内的北京儿童医院的就诊号源。