儿童医院专家：疫情防控常态化下 家长带孩子外出需注意这些问题

人民网北京7月11日电 （王国菁）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。会上，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，当前，随着疫情防控的常态化，人们的生活也逐步开始正常化，一些游乐场所和运动场馆也开放，父母也愿意带孩子去玩耍或者锻炼，但有两方面问题提醒家长注意。

一是当前带孩子外出还要关注个人防护问题。建议家长尽量带孩子去人少、通风、空旷的空间去活动。去室内场馆时，首先应遵循场馆防护要求，不扎堆，不拥挤，遵循“一米线”的规则。场馆也要在做好防控的同时，定期做好消毒工作，并且保证通风和自己工作人员的健康。

王荃称，在活动时，提醒孩子不要用不干净的手触摸眼睛、口腔和鼻子，也不要用嘴巴去触碰玩具或者游乐设施。家长在外出时，可为孩子携带一些含有酒精的免洗洗手液，做好自己和孩子临时的手卫生。另外，孩子在活动时不要给孩子佩戴如N95一类的过于密闭的口罩，以免孩子出现呼吸困难和不舒服的表现。如果在人多密闭的场所，可以佩戴一次性的外科口罩或一次性医用口罩。

“提醒各位家长，尽量不要带孩子在场馆里进食，如果一定要进食，需做好进食前卫生工作。”王荃表示，如果孩子身体不舒服，尽量不带孩子到室内场所玩。回到家时要及时更换外出的衣物，认真洗手，家长常用的钥匙、手机也要及时消毒，做好清洁工作。

二是看护好自己的孩子，关注孩子在活动中的安全。对家长而言，应该给孩子选择正规的、安全的游乐设施和运动场馆。在活动之前，一定要给孩子评估一下，是不是符合孩子的年龄、身高和体重，了解活动能做什么。带孩子做活动时，千万不要为了玩耍向工作人员隐瞒这些信息，防止孩子受到伤害。

王荃讲到，要听从场馆的要求，正确佩戴安全防护措施或设备。在游乐过程中，一定要做好有效看护和陪伴，千万不要因为自行玩耍或者做其他事情而忘记孩子，尽量让孩子处于自己的视线之内，知道他在干什么，发生了什么。不要强迫孩子参与过于剧烈或者是恐怖的活动，以免对孩子造成不利的影响。

王荃强调，在活动之前，如果孩子年龄允许，可事先告知活动时的注意事项，要听从场馆工作人员的规章制度，遵守规则，不要轻易离开活动区域。如果在户外活动，要事先同孩子约定一个集合地点，一旦走失，知道去哪儿会面。还要告知孩子，一旦走失或者发生意外情况，要以怎样的手段或者是向安全的人、安全的场所求助。