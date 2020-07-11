儿童医院专家建议：孩子就诊前要提前预约 以就近就医为原则

人民网北京7月11日电 （记者崔元苑）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。针对疫情防控常态化期间，孩子去医院就诊的相关准备和防护，北京儿童医院急诊科主任王荃建议，如不是急症，就诊前应该提前了解前往医院的最新就诊须知，做好提前预约，以就近就医为原则。尽量避免前往人流量过大的医院，尽量减少陪同人员。

王荃进一步称，如果是有相关流行病学史、发热的孩子，应该根据当地卫生部门要求，前往发热门诊或者是一些专门的区域进行就诊。就诊时家长一定要如实向医务人员提供病史，包括有没有新冠病毒接触的流行病学的病史。

如果是慢性病的孩子就诊，可以通过电话或网络途径和主诊医生事先取得联系。如果情况许可，可以通过互联网医疗等方式去完成诊疗。完成诊疗的前提一定是要保证孩子的医疗安全和治疗的延续性、有效性。

王荃提醒，在就诊过程中，家长一定要做好自身和孩子的个人防护，要给孩子佩戴好适合脸形并且较为舒适的一次性医用口罩或一次性医用外科口罩，并且要叮嘱孩子或者看护好孩子，在就诊过程中不要乱摸，也不要用不干净的手去触碰孩子的眼口鼻，要和他人保持一米以上距离。就诊时一定要遵医嘱，要听从医生的建议。到家后及时认真洗手、更换衣物。