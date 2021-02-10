假期带孩子自驾或游玩应注意哪些安全事项？专家回应

人民网北京2月10日电 今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间服务保障和疫情防控。会上，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，今年春节国家建议就地过年，但是大家仍然有可能会近距离出行或出游，而且可能以自驾车为主。她提醒各位家长朋友和驾驶员朋友们，一定要严格地遵守交通规则。出行前要确保交通工具性能完好，而且一定要杜绝酒后驾驶，避免疲劳驾驶。

王荃还提出，要给孩子去配备合格的，适合孩子年龄、体重、身高的儿童乘车安全约束系统，包括安全座椅、增高垫和安全带。正确使用儿童安全座椅，在道路交通伤害中可大幅度降低孩子的致伤率和致死率，建议1岁以下的孩子应该使用后向式的儿童安全座椅；1岁以上使用前向式的儿童安全座椅，并且把它正确地安装在车子后排位置；36公斤以下的孩子不建议直接使用汽车安全带；如果孩子在15到36公斤之间，建议使用安全增高坐垫。

“如果您的孩子大于36公斤，同时在乘车时后背能够和汽车椅背贴紧，在贴紧的状态下，孩子的脚和膝盖能够自然从座椅的边缘弯曲，双脚能够自然平放在车底板上，同时能保证在行车过程中基本处于直立位置，这时可以考虑给孩子使用安全带，否则不能使用成人的安全带。”王荃还表示，家长要养成当孩子上车后就落下儿童安全锁的习惯。

“12岁以下或者是1.4m以下的孩子不能乘坐副驾驶，否则如果一旦出现碰撞，孩子极有可能受到严重损伤。不管距离长短，都不能抱着孩子乘车，更不能抱着孩子开车，否则即便是在低速行驶状态下，一旦发生碰撞，孩子都会受到严重伤害。在行驶过程中，不要让孩子的肢体伸出车窗或者天窗，尽量不要在行驶过程中给孩子喂食食物，以免发生误吸，进入呼吸道导致窒息。如停车有事，不管时间长短，都不要把孩子单独留在车内。车停好后不要急于让孩子下车，一定要保证周围环境安全，再带孩子下车。”王荃强调，各位司机朋友在启动车子前，一定要确保车子周围没有孩子，司机盲区内也没有孩子。

王荃还提出，12岁以下和16岁以下的孩子，不能单独骑自行车或电动自行车独自上路。大家在骑行或载人时，一定要给孩子和自己佩戴合格且适宜的安全头盔。骑行结束时，家长一定要将电动自行车钥匙拔出。儿童在玩滑板车或轮滑时，也应给孩子佩戴合适护具和安全头盔。“只要孩子与带轮子的代步工具打交道，不管是几个轮子，都麻烦您给孩子配备上适宜他的安全保护装置。”她建议。

最后，王荃提醒家长，在乘坐公共交通工具外出时，应坚持佩戴好口罩，而且一定要准备好备用口罩。在路上应该保证自己和孩子的手卫生，不要让孩子用不干净的手触摸眼、口、鼻，避免污染，一定要和周围的人保持安全社交距离。