北京连续4天新增病例保持个位数

7月2日，北京市召开第139场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京青年报记者了解到，北京已连续4天新增确诊病例为个位数，治愈出院人数在增加。北京市疾控中心发布了“卫生间清洁消毒指引”，家庭卫生间应每日开窗通风或安装性能良好的排换气扇，卫生间的蹲坑、坐便器等设施需要重点加强消毒。此外，发布会介绍了大兴一项目工地出现新冠肺炎确诊病例的处置情况，目前该工地已停工停产，95名确诊病例密切接触者安排至定点酒店进行集中隔离。

北京连续4天新增确诊病例保持个位数

7月1日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例1例，这已是北京连续4天新增确诊病例数为个位数。历经20天的持续艰苦奋战，首都疫情防控趋势向好态势持续加强。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报，该确诊病例为44岁男性，住址为丰台区卢沟桥街道大井社区，新发地市场综合交易大厅工作人员。6月15日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月27日进行核酸检测，6月28日报告结果为阳性，6月29日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，CT显示双肺炎症，7月1日确诊，临床分型为普通型。

北京发布卫生间清洁消毒指引

为了进一步加强疫情防控期间卫生间的安全性，降低新冠病毒传播风险，北京市疾控中心发布了“卫生间清洁消毒指引”。庞星火强调说，疫情防控期间应该加强卫生间，特别是公用卫生间的清洁与消毒。

卫生间究竟怎么来清洁消毒？庞星火做了一些重点提示，如必须保持卫生间的通风良好，家庭卫生间每日开窗通风2-3次，每次至少30分钟；没有窗户的卫生间，应安装性能良好的排换气扇，并每天保持一定时间使用；公共卫生间则要始终持续保持良好的通风状态；应及时清理卫生间垃圾，保持卫生间的环境清洁卫生，并注意保持卫生间地面无积水。

清毒方面，除了加强卫生间的物体表面消毒，如手经常接触的门把手、水龙头等之外，卫生间的蹲坑、坐便器等设施，也需要重点加强消毒。庞星火提示说，在有明显污染物时，需要先清理污染物，之后可用500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，坐便器需用清水擦拭干净。公共卫生间则要在做好这些消毒措施的基础上，视人员使用频率调整消毒次数。

大兴一工地出现病例 隔离95名密接者

昨天的发布会上，中铁十八局集团第四工程有限公司党委书记高纯根介绍了一起大兴理想家项目施工现场疫情防控情况。据介绍，该公司承建的北京大兴理想家项目工地出现了一例新冠肺炎确诊病例，目前该工地已停工停产，并全面封闭施工现场，不许人员进出。另外，已将现场95名确诊病例密切接触者安排至定点酒店进行集中隔离，现场剩余人员则每人一个房间进行隔离；积极配合属地政府进行流调及处置，经过排查梳理，与确诊病例密切接触的6人已安排在大兴区疾控中心集中隔离。

高纯根承认，公司在项目施工现场管理上存在漏洞，“我司将认真反思，吸取教训，严格按照北京市委市政府的要求，采取更加严格的措施，加强疫情精准防控，全力做好施工现场各项疫情防控工作”。据他介绍，目前公司已严格对施工现场进行环境检测与消杀，并对施工现场生活区等重点区域加大每日消杀频次。组织项目全体人员再次进行核酸检测，确保不漏一人。文/本报记者 王斌 林艳

重点

北大国际医院逐步有序开放医疗服务

7月2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理。北京大学国际医院院长陈仲强在发布会上表示，所有在院医务人员、患者和陪护人员无相关症状，核酸检测均为阴性；所有相关密切接触者和一般接触者均无相关症状，核酸检测结果为阴性。

6月17日，北京大学国际医院急诊科一名护士，因所居住的海淀区某社区的居民楼出现了确诊病例，昌平区疾控中心将该名护士作为密切接触者纳入集中隔离管理，后诊断为确诊病例。陈仲强表示，医院落实封闭管控措施，加强流调排查、专业指导、区域消杀、集中管理、诊疗安全、物资保障和心理疏导。对626名住院患者，在封闭期间保持正常诊疗，开展在院患者手术110台，协调分流部分已建档孕产妇到其他医院，为透析和放疗患者制定了严格的诊疗流程和防护标准，专门组织医护人员对急诊科留观患者采取封闭式管理和正常诊疗，尽一切力量和最大可能确保医疗安全和质量。

目前，医院已经完成院内所有区域的环境消杀工作，消杀效果评价均为合格，所有在院人员核酸检测阴性。7月1日，医院的疫情防控工作通过北京市专家组的总体评价，自7月2日7时起，北大国际医院正式解除封闭管理，并逐步有序开放医疗服务工作。

个人不履行疫情防控责任将承担后果

昨天的发布会上，有记者提问，疫情防控期间，个人应当履行哪些法律责任和义务？对此，北京大学医学人文学院副院长王岳表示，北京新发地聚集性疫情能在短时间内得到控制，与全市各行各业严格落实“四方责任”密不可分。在这当中，最重要的是个人责任，一些违法行为是可能产生严重后果的。

“绝大多数市民严格依照法律法规，做好个人防控，但也有个别情况发生。”王岳表示，比如有些公民不积极履行自己的法定责任，进入公共场所不主动佩戴口罩，还有些被隔离的市民在隔离期间擅自外出，甚至聚餐聚会，以及在居家隔离、集中隔离的市民，发现发热等典型症状后没有主动报告。

“这些违法行为是可能产生严重后果的。”王岳说，根据相关法律法规，至少产生三种法律责任。一是民事责任，如果造成他人或机构的财产损失，过错方要承担民事赔偿；二是行政责任，如果公民没有遵守政府紧急情况下发布的紧急命令，公安机关可以做出相应行政处罚；三是不能随意编造、散播涉及疫情的谣言，否则也将受到行政处罚及罚款。

本组文/本报记者 王斌 林艳