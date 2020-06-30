蚊蝇会传播新冠病毒吗？生肉到底要不要洗？听听专家的说法

蚊蝇叮咬是否会传播新冠病毒？与外卖、快递人员短暂交接物品有可能被感染吗？近日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心研究员王丽萍对近期大家关心的问题进行了回应。

蚊蝇叮咬是否会传播新冠病毒？

从掌握的流行病学证据来看，全球目前没有发现因为蚊蝇等媒介生物导致人感染新冠病毒的报道。

尽管证据不支持蚊蝇作为媒介传播新冠病毒，但是它们具备传播其他传染病的风险，像疟疾、登革热这些都是蚊子叮咬以后传染的疾病。所以，在夏季，公众在家庭和户外应该做好防蚊虫叮咬的保护措施，还应该注意妥善保护食物，通过采取有效的防蚊措施，可以降低媒介传染病和肠道传染病的风险。

短时间接收快递会被感染？

一般通过短时间接收快递被感染的几率很低，但在有新冠病毒传播的地区，市民在接收快递时应尽量采取智能快件箱接收等模式，减少人员间的直接接触，并做好防护措施，以降低感染风险。

根据目前对新冠病毒传播途径的认知，病毒主要通过近距离直接接触感染者的呼吸道飞沫而传播，或因手部接触了感染者污染的物品，再由沾染了病毒的手通过触摸眼、口和鼻而感染；在相对密闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下，也有可能存在经气溶胶传播的可能。一般认为，通过短时间接收快递被感染的几率很低。

市民应养成良好的卫生习惯，不管是在家接收快递、到小区门口取快递，还是在快递物品投件箱内取快递，市民都应提前佩戴好口罩，拿到快递后应妥善处理好快递包裹外包装，再及时用流水和肥皂洗手或使用手消毒剂。快递外包装应按照日常生活垃圾分类要求进行妥善处理。

相关小知识：

生肉到底要不要洗？

近日，国家卫健委发布了《低风险地区夏季重点地区重点单位重点场所新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南》，其中一条“不要在水龙头下直接冲洗生的肉制品，防止溅洒污染”的建议。那么，生肉到底要不要洗？

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋表示，对于表面比较干净的肉，可以不用清洗，原因有以下三点：第一，洗不洗肉，其实跟生肉是否传播新冠病毒没有任何联系。新冠病毒可能污染一些食材，但不太可能通过食物传播，也就是说洗肉不能防止新冠传染。第二，目前在正规超市买的肉，基本都是经过正规的屠宰加工统一屠宰处理的，制作过程中会进行放血和清洗等一系列处理，不用消费者再清洗了，直接煮熟就可以。第三，即使有病毒细菌寄生虫，当肉类彻底煮熟烧透后，微生物也会被杀灭。

很多人习惯了清洗生肉，总感觉洗一洗更干净，甚至有人觉得把生肉在水里泡一段时间，放些盐或者洗涤剂，就可以洗掉上面的病菌或寄生虫。以上做法并不能起到消毒杀菌作用。如果实在想洗，可以用一个专门的盆子浸泡清洗，洗完之后将生肉放到用于加工生食的案板上，把盆内的水倒掉，及时用洗洁精洗盆子、晾干。处理完生肉一定要用肥皂认真洗手，之前避免用手直接揉眼鼻。

（资料来源：央视新闻客户端、人民网北京频道、生命时报）

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