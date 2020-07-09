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北京新发地市场疫情发生后已引发29起聚集性疫情

2020年07月09日11:14 来源：新华网

新华社北京7月8日电（记者邰思聪）北京市疾控中心副主任庞星火8日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，北京新发地市场疫情发生后已引发29起聚集性疫情，涉及127名确诊病例和无症状感染者。

庞星火介绍，7月7日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，已连续2天确诊病例零报告。上述的29起聚集性疫情中，家庭聚集性疫情13起36人，公共场所聚集性疫情2起4人；单位聚集性疫情8起29人，主要是西宸广场李记川菜、北京红花大海碗餐饮有限公司、北水嘉伦市场老郑州烩面馆等餐饮单位聚集感染疫情。此外，同时涉及单位、家庭、公共场所、市场等2个及以上场所的混合型聚集性疫情6起58人，如大兴区孙村乡磁魏路1号疫情、面面俱到餐厅疫情等，除在单位内部造成了病例聚集外，还同时引起了家庭内传播。

庞星火提示，防范聚集性疫情的好办法就是做好个人防护，不聚集不扎堆，保持社交距离。疫情高峰过后，部分市民出现了外出不佩戴口罩遛弯、聚集聊天等现象，说明有的市民对疫情防控重视程度有所下降，产生麻痹大意心理。虽然近日全市疫情防控工作成效明显，但新冠病毒从感染到发病症状复杂多样，有的症状不典型，不容易引起关注，且传播力强，远未到松懈的时候，建议市民继续保持警惕，坚持做好个人防护和生活工作环境清洁消毒。

(责编：李轶群、许晓华)


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